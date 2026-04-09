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女勸和遭閨密男友性侵！還被網暴成「小三」 她怒告性侵撕碎渣男謊言

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

楊姓男子和女友鬧分手，女友的閨密前往楊男住處了解情況，卻遭楊男性侵得逞，事後還被楊男女友認為是介入感情的「小三」，氣得女閨密只能報警證明清白，楊男被依強制性交罪判刑3年7月，可上訴。

判決指出，楊男和交往多年的女友鬧分手，當時女閨密得知兩人感情出現裂痕，2023年3月4日晚間11時許前去楊男住處了解情況，原本想當和事佬，結果卻遭楊男侵犯得逞。

事後女閨密隱忍多時，結果卻遭楊男女友在社群發文公審，稱她是介入好友感情的「小三」，女閨密自認自己是被害人，卻遭好友誤會，跑去質問楊男「那天的情況明明是你硬上我，敢做敢當行不行」、「啊所以你要不要出來講清楚」。

楊男自知理虧，道歉回她「對不起，我那天爆掉」、「我後來滿後悔的」，女閨密為自證清白，隨即報警對楊男提告。

高雄地方法院審理時，楊男否認犯行，辯稱雙方是「合意性交」，並強調案發後兩人仍有聯繫，質疑女閨密是被網路霸凌才提告。

但法官審酌事證，發現女閨密事後曾到醫院就醫，就醫紀錄顯示她創傷反應與性侵被害者吻合，且依據楊男與女閨密的對話，楊男面對質問不僅未否認，反而是道歉，可見女閨密於楊男住處遭他性侵的情節真實可採。

法官認為，楊男罔顧女友閨密對他的信任，為滿足私慾竟採暴力手段侵害女性身體自主權，造成女方身心嚴重受創，加上犯後態度不佳，依強制性交罪判刑3年7月，可上訴。

楊姓男子性侵女友閨密，閨密不滿被好友誤會，提告後自證清白，楊男也被判刑３年７月。示意圖／ingimage
楊姓男子性侵女友閨密，閨密不滿被好友誤會，提告後自證清白，楊男也被判刑３年７月。示意圖／ingimage

性侵 女友 閨密 小三

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