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影／老闆娘太辣？新莊噁男在豆漿店脫褲自慰 警方速逮20歲男子

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區昨天有1名年輕男子進豆漿店消費，竟脫褲子自慰，老闆娘送飲料時發現，把杯子放到桌上趕緊轉身離去。店家原未報案，事後監視器影像被貼上網，吃瓜網友紛紛稱讚闆娘太美，警方主動偵辦今天早上逮到20歲嫌犯。

店內監視器畫面昨天被貼到臉書社團「愛新莊我是新莊人」，一個年輕人上午9時許進入新莊區中誠街某豆漿店點完餐，走向座位過程中已將褲頭脫至臀部下緣再坐下，跟在後面的老闆娘趕緊把飲料送上桌即轉身走開。

接著男子便將褲子脫至膝蓋以下，用右手自慰，還轉頭看向後方監視器鏡頭，立刻又把褲穿上假裝沒事。接著老闆送餐點過來，短暫交談後又將餐點收走。

影片引發網友議論，紛紛留言「靠，這樣也能興奮」、「真不敢相信真的只有3秒」、「看到監視器還知道要穿褲子」、「老闆娘太辣？」、「太噁心了」、「快報警」。

新莊警分局表示店家昨天並未報案，中港派出所員警發現臉書貼文主動聯繫老闆，今天上午9時許完成報案筆錄，員警立即調閱周邊監視器展開追查，鎖定20歲李姓男子涉有重嫌，隨後於上午10時許在新莊區幸福路查獲李男到案，詳情尚在了解中。

警方指出，早餐店屬於半公共空間，李男行為已經涉犯公然猥褻，警詢後將依妨害風化罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北市新莊區昨天有1名20歲李姓男子進豆漿店消費，竟脫褲子自慰，老闆娘送飲料時發現，把杯子放到桌上趕緊轉身離去。店家原未報案，事後監視器影像被貼上網，吃瓜網友紛紛稱讚闆娘太美，警方主動偵辦今天早上逮到嫌犯。圖／翻攝臉書愛新莊我是新莊人
新北市新莊區昨天有1名20歲李姓男子進豆漿店消費，竟脫褲子自慰，老闆娘送飲料時發現，把杯子放到桌上趕緊轉身離去。店家原未報案，事後監視器影像被貼上網，吃瓜網友紛紛稱讚闆娘太美，警方主動偵辦今天早上逮到嫌犯。圖／翻攝臉書愛新莊我是新莊人

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