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涉性侵棒球教練任職6年 專家：教育查核、警政勾稽鬆動

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

台中某國小爆發棒球教練長期性侵、猥褻學童，該名教練任教逾六年，受害人數攀升。專家指出，事件不僅涉及個人犯罪，更凸顯教育體系對不適任人員後續查核未落實，及與警政系統橫向勾稽機制鬆動，並呼籲家長提高警覺，及早察覺孩子異狀。

家扶基金會社工處主任王金敦表示，多數球隊屬封閉型團體，常由單一教練主導，易形成高度集權與掌控。建議學校引入協力教師或輔導人員共同參與，不僅能分散權力，也有助掌握學童在訓練過程中的壓力與人際互動，同時強化性別平等教育，逐步將球隊由封閉導向開放，以降低風險。

東海大學社工系助理教授林秉賢指出，在十八歲以下兒少性暴力案件中，除網路性暴力外，以熟識者涉入的「權勢性侵」最為常見。尤其在體育訓練等封閉環境下，教練具高度權威，加上高壓情境，易加劇權力不對等，提升風險。

他說明，教育人員任用查核分為靜態與動態兩階段。初任時會透過警政系統進行靜態查核，確認是否有兒少相關刑事紀錄；但更關鍵的是任用後的動態查核，需持續更新與追蹤。此次案件顯示動態查核未落實，未能及時發現並介入，導致受害人數增加、時間延長。

林秉賢提醒，兒童遭受創傷，可能出現作息改變、情緒起伏、睡眠異常情形，甚至出現模仿行為或性早熟現象。家長除應關注孩子日常與心理狀態外，也可從生活細節觀察是否有異常變化，必要時及早尋求專業協助。

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