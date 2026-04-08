聽新聞
0:00 / 0:00
台中國小棒球教練性侵案 中檢：掌握新事證續釐清
台中某國小棒球隊松姓教練對數十名童犯下90件強制猥褻等罪，一、二審依90罪分判3年6月至8年6月不等刑期。中檢今天表示，全案擴大追查後，陸續掌握新事證，正持續調查釐清。
台灣台中地方檢察署今天表示，全案檢方擴大偵辦後，陸續掌握新事證，正持續調查釐清。對於全案具體被害人數，因相關案情仍在清查，暫不統計相關數字。
松姓男子被控自民國107年起，在台中某國小擔任棒球教練，期間卻濫用少年對他的信任，對少年犯下性侵、強制猥褻等案件。
檢方前兩波起訴指出，松男自108年至113年間，對未滿14歲男子犯下強制性交、強制猥褻、乘機猥褻罪等案共90次，有數十名學童受害、性影像有40部，依強制猥褻等罪嫌起訴。
一審依90罪分判3年6月至8年6月不等刑期；全案經上訴台中高分院，二審去年11月間維持原判，全案正上訴審理，尚未定合併應執行期。
中檢再擴大清查，發現尚有10多名少年受害，2日第三波偵結依性侵、強制猥褻等罪嫌將松男起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。