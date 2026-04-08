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台中國小棒球教練性侵案 中檢：掌握新事證續釐清

中央社／ 台中8日電

台中某國小棒球隊松姓教練對數十名童犯下90件強制猥褻等罪，一、二審依90罪分判3年6月至8年6月不等刑期。中檢今天表示，全案擴大追查後，陸續掌握新事證，正持續調查釐清。

台灣台中地方檢察署今天表示，全案檢方擴大偵辦後，陸續掌握新事證，正持續調查釐清。對於全案具體被害人數，因相關案情仍在清查，暫不統計相關數字。

松姓男子被控自民國107年起，在台中某國小擔任棒球教練，期間卻濫用少年對他的信任，對少年犯下性侵、強制猥褻等案件。

檢方前兩波起訴指出，松男自108年至113年間，對未滿14歲男子犯下強制性交、強制猥褻、乘機猥褻罪等案共90次，有數十名學童受害、性影像有40部，依強制猥褻等罪嫌起訴。

一審依90罪分判3年6月至8年6月不等刑期；全案經上訴台中高分院，二審去年11月間維持原判，全案正上訴審理，尚未定合併應執行期。

中檢再擴大清查，發現尚有10多名少年受害，2日第三波偵結依性侵、強制猥褻等罪嫌將松男起訴。

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