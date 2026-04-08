噁心白袍狼再加1！新北語言治療師性侵兒童 懲戒確定將上傳狼醫平台

新北市板橋某診所語言治療師涉嫌對看診孩童伸狼爪，新北市議員黃淑君揭露，目前該嫌已遭羈押。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，新北市衛生局今已前往診所蒐證，並限制其再接觸患者，依語言治療師法第33條最重處分可廢止執照，將依後續蒐證結果最終判定，後續再上傳至俗稱「狼醫平台」的醫事人員性別事件資訊專區。

板橋某診所的語言治療師，長時間在治療室內侵犯有語言障礙的孩童，據家長投訴從保存期僅3個月監視畫面來看，可能多達10多名孩童受到猥褻、性侵等侵犯，許多是未成年，甚至學齡前幼童。

劉玉菁今表示，該行為人已遭羈押，被關在看守所內，今也新北市衛生局也到事發診所蒐證，以便後續調查，並根據最蒐集證據作最終判定。依語言治療師法第33條規定，若違法第14條或業務上有違法或不正當行為，處2萬元以上10萬元以下罰鍰；其情節重大者，並處1個月以上1年以下停業處分或廢止其執業執照。

劉玉菁說，今也發函新北衛生局首先加強對事發診所督導，因為診所本來就富有責任要監督所屬的醫事人員相關業務，第二請衛生局來診所來做行政指導，在調查期間行為人不能碰患者並限制工作項目。

至於會不會公布至衛福部醫事人員性別事件資訊專區供民眾查詢，劉玉菁說，醫事人員只要有判刑或是遭到懲戒，都會公布到專區。而針對新北衛生局蒐集證據後若作出停業處分，就能以第33條規定決定處分情形，後續就能公布到專區。