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新北治療師涉侵害幼童案 議員黃淑君促設統一窗口

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市議員黃淑君揭露新北某治療師涉嫌侵害多名幼童，她今天在議會質詢指出，她再接到更多其他家長陳情「不知道孩子是否曾受害」，也不清楚該向哪個單位求助，要求市府設立統一受理窗口，協助家長釐清案情。

新北市副市長劉和然表示，涉案治療師已遭收押，市府現階段分成診所清查、受害孩童輔導多管處理，衛生局也組成專案小組進入診所，回溯所有該名治療師經手的案件，由近到遠調查清查。

劉和然說，診所部分由衛生局專案清查，孩子後續輔導則由社會局與相關單位介入，若涉及疑似性侵、性騷等情況，家長也可主動通報113，市府有完整SOP處理。

衛生局長陳潤秋表示，昨已完成第一波稽查，並要求診所負責人協助清查過去所有曾接受該治療師服務的病患名單，並成立專案小組進駐診所，協助主動聯繫、回溯可能受害個案。

陳潤秋指出，由於涉案治療師執業時間相當長，會優先從近期接受治療的病患開始往前追查，再逐步擴大範圍。

黃淑君質疑，不少家長第一時間打電話到社會局，卻不知道能否獲得協助，市府應有更明確、單一的受理窗口，避免家長求助無門。

社會局長李美珍說，只要家長懷疑孩子可能遭遇不當對待，都可以撥打113，社工接獲通報後就會立即介入處理。

黃淑君也要求，市府不能僅以司法偵辦為由，長時間不對外說明，至少應定期公布一個階段性的清查進度，讓家長知道調查到哪裡、是否還有其他受害者。

劉和然表示，市府會與檢察官、司法單位討論，在不影響偵查、也不暴露受害孩童身分前提下研議適度對外說明，市府今天也將整理目前兩個主要窗口與處理情形，對外發布新聞稿，讓媒體與家長了解最新進度。

黃淑君說，涉案治療師長期從事相關工作，深受家長信任，市府過去曾表示可主動撤銷執業資格，但實務上似乎未真正落實。

陳潤秋回應，地方政府可撤銷涉案治療師的執業執照，使其無法繼續在新北執業，且一年內也不得在其他縣市執業，不過治療師的專業證書屬中央核發，後續一年後是否還能重新執業，涉及中央法規，已函請中央主管機關檢討制度與修法。

新北市議員黃淑君今天在議會再度質詢新北治療師涉嫌性侵兒童案件。記者葉德正／攝影
新北市議員黃淑君今天在議會再度質詢新北治療師涉嫌性侵兒童案件。記者葉德正／攝影

社會局 衛生局 新北

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