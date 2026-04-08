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板橋語言治療師涉猥褻孩童 衛生局：若判刑確定最重廢照

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導

民進黨新北市議員黃淑君昨質詢揭露板橋某診所語言治療師涉嫌對看診孩童伸狼爪，新北市警察局長方仰寧表示，治療師已遭羈押，目前有8名孩童受害，鼓勵其他受害人出面報案。

黃淑君說，板橋某診所的語言治療師，長時間在治療室內侵犯有語言障礙的孩童，據家長投訴從保存期僅3個月監視畫面來看，可能有10多名孩童受猥褻、性侵等侵犯，許多是未成年，甚至學齡前的幼童。

新北市衛生局主秘楊時豪表示，此案已進入司法程序，後續該語言治療師若經法院判決確定，將依語言治療師法第33條規定處辦，最重可廢止執業執照。另已派員前往該語言治療師執業診所進行稽查，釐清相關案情，若診所涉及違反醫療法相關規定，後續將依法處辦。

衛生局說明，經了解目前該診所僅有一名語言治療師，現已遭業者解雇，該局將持續調查，並釐清診所是否有無善盡督導責任。

昨新北市議員踢爆板橋某診所語言治療師涉嫌對看診孩童伸狼爪，警察局長方仰寧表示已對治療師羈押。記者／葉德正攝影
昨新北市議員踢爆板橋某診所語言治療師涉嫌對看診孩童伸狼爪，警察局長方仰寧表示已對治療師羈押。記者／葉德正攝影

民進黨 議員 方仰寧

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