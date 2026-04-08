在奶奶家還敢！板橋色堂弟兩度對練唱堂姊襲胸 強制猥褻遭訴

新北市板橋區一名堂弟去年5月24日晚間，在奶奶家見到輕度身心障礙的堂姊，正透過網路歌唱軟體練唱，竟不顧堂姊反對，強行撫摸堂姊胸、腹部和下體；事隔10天後，竟又食髓知味再度對堂姊襲胸，新北地檢署依強制猥褻罪將這名色堂弟起訴。

檢警調查，去年5月24日晚間19時到22時許，該名堂姊正在奶奶家房間內，使用線上歌唱軟體StarMaker與女性友人唱歌，該堂弟即便已遭堂姊明確拒絕觸碰，仍自後方環抱堂姊，掀開上衣接連撫摸女方胸、腹部，再隔著褲子撫摸下體，前後達數十秒。

接著，該堂弟又在6月4日上午，見堂姊獨自一人在奶奶家房內，又再度不顧女方反對，隔著衣服強行襲胸長達16秒。日後堂姊心中不快，向先前一起線上歡唱的女性友人抱怨此事，還說「我一直在想如果這個世界上沒有我是不是會比較好」。

後來該堂姊在友人鼓勵下，向認識的黃姓就業服務員求助，再轉介給社工報警處理。涉案堂弟到案後坦承犯行，並轉介修復式司法向堂姊鄭重道歉，雙方達成協議，檢察官為此向法院求處適當之刑。