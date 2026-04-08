快訊

崩潰！搭自強號女兒遭蝨子爬滿全身 台鐵緊急消毒

名為「集團自決」的屠殺！沖繩悲劇成觀光離島的黑歷史

再增16人！高雄毒春捲案173人送醫 檢追感染來源

聽新聞
0:00 / 0:00

台中棒球教練性侵案「被害人數對不上」 綠營轟市府行政調查失能

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中市某國小棒球教練性侵學童，檢方日前起訴又發現11名受害者，案情持續擴大。民進黨台中議會黨團今開記者會痛批教育局行政調查失能，「被害人數對不上」，且盧市府事發後僅懲處校長，教育局內無人受罰，形同卸責。台中市長盧秀燕表示，教育局長蔣偉民去年2月有簽呈自行處分，經調查目前沒有發現其有延誤、未介入處理或是包庇等情形。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻批評，該案2024年曝光時，黨團多人要求教育局徹底調查，但目前司法調查出的受害者人數與教育局提供人數差距太大，行政調查不完備。另市府懲處最高只到校長，教育局內部並無懲處，市府到現在也沒有改善防護機制。

民進黨多位議員痛批，現今教育場域有「不適任人員通報及查詢系統」，既然有工具為何不用？要求盧市府要向社會大眾道歉。

民眾黨市議員江和樹則質疑，該案件已經過了兩年，現在選舉快到了，民進黨才高調開記者會，根本是選舉操作，在孩子傷口上再度撒鹽。

教育局長蔣偉民表示，該校2019年經原教練介紹聘用該教練，但「不適任人員通報及查詢系統」2021年6月1日建立，學校才可自己上系統查詢，過去則由學校申報教育局，再函轉教育部書面查核。

教育局指出，2024年10月26日接獲家長檢舉通報後，教育局第一時間要求學校完成校安通報，停止該教練入校，且經查才得知教練2002年就被判犯強制猥褻罪，依法解聘，並登載不適任教育人員資料庫；同時督導學校成立性平調查小組進行普查，並追蹤調查進度。

教育局表示，實際被害人數，法院對行為人犯案件數以代號呈現，犯案件數不等同於受害人數，經檢視檢方三波起訴受害者名單，第二波有3名與第一波重複，第三波將俟收執起訴書後，依最新起訴內容持續比對確認，如有新增個案，教育局一定即時提供必要協助。

教育局強調，學校未落實查詢不適任人員機制的疏失，教育局嚴究行政責任，並非「無人負責」，前任校長記大過2次調離現職；現任校長申誡1次，相關學務主管及承辦人員共6人也依規懲處。另全面要求全市學校進用前及任用期間均須確實查詢「不適任人員通報及查詢系統」。

台中市某國小松姓棒球教練性侵學童，案情持續擴大。台中市教育局長蔣偉民今在台中市議會進行該案專案報告。圖／台中市政府提供
台中市某國小松姓棒球教練性侵學童，案情持續擴大。台中市教育局長蔣偉民今在台中市議會進行該案專案報告。圖／台中市政府提供

教育局 盧秀燕 性侵

延伸閱讀

議員揭數名幼童疑遭治療師性侵 新北警：犯嫌已遭羈押

議員揭親子館涉惡意倒閉 北市府：依法處理

新北國小教甄 「非都地區」首納加分制

新北教甄首納「非都地區」加分 校長、教師：招師困境可望改善

相關新聞

南澳鄉長問女課長「喜歡XX大一點？」 懲戒法院確定判罰25萬元

宜蘭縣南澳鄉長李勝雄5年前在公務車上問女課長「是不是某男同仁比較大，妳比較喜歡」，而被控性騷擾，監察院彈劾李，懲戒法院一審判李罰款25萬元，他不服上訴，懲戒法院二審駁回上訴，全案確定。

民進黨大力道批台中校園狼師案 他痛批：你們真的太可惡了

台中某國小棒球教練長年性侵、猥褻男童偷拍性影像，檢方第三波起訴，被害人持續增加，年紀最小僅8歲。台中市議會民進黨團今召開記者會關注此事，但2024年最先帶著家屬開記者會的民眾黨市議員江和樹對此不認同，並認為案子發生已經要兩年了，選擇此時才來講，是為了要選舉的政治目的，並已造成家屬二次和三次傷害。

台中一中街射氣球攤出怪招 老闆登大量猥褻文字...遭警上門送辦

張姓男子到台中一中街年貨大街擺射氣球攤，為招攬客人目光廣告上竟寫」「射在你ＸＸ上」、「男人喜歡大ＸＸ」、「女人喜歡大ＸＸ」，還直接描述男、女性器官及性交訊息等，因內容太露骨被警方查獲；法院依散布猥褻文字罪，判張男拘役10日，可上訴。

台中棒球教練性侵案「被害人數對不上」 綠營轟市府行政調查失能

台中市某國小棒球教練性侵學童，檢方日前起訴又發現11名受害者，案情持續擴大。民進黨台中議會黨團今開記者會痛批教育局行政調查失能，「被害人數對不上」，且盧市府事發後僅懲處校長，教育局內無人受罰，形同卸責。台中市長盧秀燕表示，教育局長蔣偉民去年2月有簽呈自行處分，經調查目前沒有發現其有延誤、未介入處理或是包庇等情形。

台中棒球教練性侵案擴大…盧秀燕盼重判 綠營批市府卸責

台中市某國小棒球教練性侵學童，案情持續擴大，檢方日前起訴又發現11名受害者，目前受害學童數十人。台中市長盧秀燕表示，案件還在法院審理，希望法官重判還孩子公道；民進黨台中議會黨團痛批，盧市府事發後僅懲處校長，教育局內無人受罰，形同卸責。

要求學生裸露身體自拍 北市公立高中資深教師判3年10月

台北市某公立高中劉姓研發處組長要求曾自拍裸露上身影片的男學生「再拍一次」並傳影片給他，以證明知錯，檢方依以他法使少年自行拍攝性影像罪起訴；劉不認罪，辯稱可能管教過當，台北地院不採劉的辯解，判劉有期徒刑3年10月。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。