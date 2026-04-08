台中棒球教練性侵案「被害人數對不上」 綠營轟市府行政調查失能

台中市某國小棒球教練性侵學童，檢方日前起訴又發現11名受害者，案情持續擴大。民進黨台中議會黨團今開記者會痛批教育局行政調查失能，「被害人數對不上」，且盧市府事發後僅懲處校長，教育局內無人受罰，形同卸責。台中市長盧秀燕表示，教育局長蔣偉民去年2月有簽呈自行處分，經調查目前沒有發現其有延誤、未介入處理或是包庇等情形。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻批評，該案2024年曝光時，黨團多人要求教育局徹底調查，但目前司法調查出的受害者人數與教育局提供人數差距太大，行政調查不完備。另市府懲處最高只到校長，教育局內部並無懲處，市府到現在也沒有改善防護機制。

民進黨多位議員痛批，現今教育場域有「不適任人員通報及查詢系統」，既然有工具為何不用？要求盧市府要向社會大眾道歉。

民眾黨市議員江和樹則質疑，該案件已經過了兩年，現在選舉快到了，民進黨才高調開記者會，根本是選舉操作，在孩子傷口上再度撒鹽。

教育局長蔣偉民表示，該校2019年經原教練介紹聘用該教練，但「不適任人員通報及查詢系統」2021年6月1日建立，學校才可自己上系統查詢，過去則由學校申報教育局，再函轉教育部書面查核。

教育局指出，2024年10月26日接獲家長檢舉通報後，教育局第一時間要求學校完成校安通報，停止該教練入校，且經查才得知教練2002年就被判犯強制猥褻罪，依法解聘，並登載不適任教育人員資料庫；同時督導學校成立性平調查小組進行普查，並追蹤調查進度。

教育局表示，實際被害人數，法院對行為人犯案件數以代號呈現，犯案件數不等同於受害人數，經檢視檢方三波起訴受害者名單，第二波有3名與第一波重複，第三波將俟收執起訴書後，依最新起訴內容持續比對確認，如有新增個案，教育局一定即時提供必要協助。

教育局強調，學校未落實查詢不適任人員機制的疏失，教育局嚴究行政責任，並非「無人負責」，前任校長記大過2次調離現職；現任校長申誡1次，相關學務主管及承辦人員共6人也依規懲處。另全面要求全市學校進用前及任用期間均須確實查詢「不適任人員通報及查詢系統」。