南澳鄉長問女課長「喜歡XX大一點？」 懲戒法院確定判罰25萬元

宜蘭縣南澳鄉長李勝雄5年前在公務車上問女課長「是不是某男同仁比較大，妳比較喜歡」，而被控性騷擾，監察院彈劾李，懲戒法院一審判李罰款25萬元，他不服上訴，懲戒法院二審駁回上訴，全案確定。

李勝雄2018年12月25日起擔任鄉長，2021年4月22日與女課長搭乘公務車考察時，對女方說「為什麼要坐公務車，而不跟我一起坐遊覽車，是不是○○○（某男性）較大，妳比較喜歡？」

女員工覺得人格尊嚴遭冒犯，且工作環境具敵意性、冒犯性，向宜蘭縣政府性騷擾評議委員會申訴，申評會決議構成性別平等工作法「性騷擾行為」。

李勝雄辯稱沒講過那句話，他當時應是站在車外與坐在後座的同仁們，談論關於職級大小及座位安排，並非與這名女課長對話，他也不知道女課長在場。

李說，女課長2024年3月對他「亂槍打鳥式地提出4項指控」，稱他分別於2021年4月21日、同年月22日、同年11月3日、2022年5月19日的言行涉及性騷擾，但宜蘭縣府申評會審議後，認定其中2021年4月21日、同年11月3日及2022年5月19日的指控均不構成性騷擾。

李勝雄表示，「我是基督徒，奉公守法」，稱自己曾擔任國小教師、主任、校長，退任後競選並擔任南澳鄉長多年，負責鄉內行政與相關考核事務，為政清廉、愛惜羽毛，尊重性別平等，否認有桃色糾紛。

不過，宜蘭縣政府調查時，有證人稱鄉長對女課長說「妳為什麼不跟我們坐，是不是因為○○○的比較大吧」，證人認為意旨在講「男性生殖器」的意思，當下眾人互看，空氣凝結。

一審認為李勝雄違反公務員服務法公務員應謹慎，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為的規定，行為紊亂長官與部屬秩序，言行失檢，敗壞官箴，影響民眾對他職位的尊重及執行職務的信賴，嚴重損害公務員形象及損害政府聲譽。為維護公務紀律，判罰款25萬元。

李勝雄不服判決提上訴，懲戒法院二審認為一審判決沒有違誤，駁回上訴，李確定要罰款25萬元。