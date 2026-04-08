台中棒球教練性侵案擴大…盧秀燕盼重判 綠營批市府卸責

台中市某國小棒球教練性侵學童，案情持續擴大，檢方日前起訴又發現11名受害者，目前受害學童數十人。台中市長盧秀燕表示，案件還在法院審理，希望法官重判還孩子公道；民進黨台中議會黨團痛批，盧市府事發後僅懲處校長，教育局內無人受罰，形同卸責。

教育局指出，該校2019年經原教練介紹聘用該教練，2024年10月接獲家長檢舉，經查才得知該教練2002年就被判犯強制猥褻罪，依法解聘並登載不適任教育人員資料庫。時任校長未督導查詢不適任人員系統，記兩大過；現任校長記一次申誡，歷任承辦組長與業務主管共6人各記一次申誡。

民進黨議會黨團總召周永鴻批評，本案2024年曝光時，黨團多人要求教育局徹底調查，但目前司法調查出的受害者人數與教育局提供人數差距太大，行政調查不完備；此外市府懲處最高只到校長，教育局內部並無懲處，市府到現在也沒有改善防護機制。

民進黨議員張家銨、黃守達、張芬郁強調，昨開教育文化委員會，教育局長蔣偉民表示受害人數43人，但目前檢方起訴的受害人數多達82人，事前沒有查核，事後掌握不精確，且這類案件容易產生黑數，教育局應該盡可能擴大調查，並建立第三方機制，讓孩童敢說出「me too」。

民進黨議員陳淑華、陳俞融、林祈烽、張玉嬿、李天生、謝家宜、林德宇、王立任、陳雅惠等人表示，教育局長蔣偉民事發後自請處分，盧秀燕卻沒有簽署，原因何在？盧市府對校園性侵案件消極不作為，市長應該親自向受害的學童與家長道歉，並究責教育局督導不周。

盧秀燕指出，檢方分三批起訴，第一批、第二批起訴的人數就有重複，第一批共32名受害者，第二批共10名受害者，但第二批受害者中有3人與第一批重複，因此第一、二批共39人；第三批起訴共有11名受害者，不過市府尚未收到起訴書，不確定這11人中是否有與前兩批重複，要等收到起訴書再彙整。

盧秀燕說，事情發生後市府積極介入輔導，包含法制局協助國賠，教育局為學生心理輔導；本案究責部分，校方未依教育部2019年規定，落實登錄與查詢聘請人員資料，市府已重懲校方，教育局在事發後立刻介入處理，並未包庇，且法院還在審理，若有其他違法或新事證，市府絕不寬貸。

盧秀燕希望法官重判該教練，還給孩子公道，也表示有看到言論主張施以重刑；她認為，對兒虐或兒少性侵案件應該加重其刑，但要如何加重，甚至要不要採取鞭刑，可以再思考與討論。

民進黨台中市議會黨團批評，盧市府事前沒有落實督導查核不適任教職員系統，事後又無法精確掌握受害人數，教育局應被究責，市府也要想辦法改善查核機制。記者陳敬丰／攝影