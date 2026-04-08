民進黨大力道批台中校園狼師案 他痛批：你們真的太可惡了

台中某國小棒球教練長年性侵、猥褻男童偷拍性影像，檢方第三波起訴，被害人持續增加，年紀最小僅8歲。台中市議會民進黨團今召開記者會關注此事，但2024年最先帶著家屬開記者會的民眾黨市議員江和樹對此不認同，並認為案子發生已經要兩年了，選擇此時才來講，是為了要選舉的政治目的，並已造成家屬二次和三次傷害。

江和樹說，這不是這個月才發生的事，民進黨是用這個來炒聲量，「你們真的太可惡了」、「你們知道這樣已經造成對受害者的第二次和第三次傷害嗎？」

他說，我們現在要的是建立制度，因為當時為什麼會聘請這樣一位有前科紀錄的教練來教學呢？這是制度有問題，我們是要來檢討。而你們現在連人數都講錯了，全部的受害者就是50人，不是你們所說的80人，雖然整個數字正確要看判決書，但是這個數字是家長跟我說的，想聽聽家長現在的心情嗎？兩年前跟你們拜託的時候，你們在哪裡？當時要出來捍衛的時候，你們人在哪裡？不要忘記這不是昨天才發生的事，你們有在關心校園嗎，還是只是政治攻防，如果是這樣，就真的是政客，太可惡了。

和江和樹同選區的民進黨市議員張芬郁說，經查臉書，當時同黨市議員陳淑華、謝家宜都有關心此事，至於沒有太多介入，是因為案子已進入司法程序，尚待司法進一步釐清，現在檢察官已進行第三波起訴，所以黨團對此要求市府應有作為又有何錯？而且，這不能僅看這一件事，這也是關係整體學童和校園之事，站在為民喉舌立場必須有所動作，並非為了政治目的。

民進黨市議員昨在市議會痛批該案受害人數增加，犯行次數增加，教育局調查失能，要求教育局長蔣偉民離席，改由副局長列席報告，否則拒絕審查，場內氣氛緊繃，會議更一度中斷5分鐘，主席李中議員協調後，要求教育局今天大會前提送狼師案專案報告。

江和樹兩年前踢爆某國小棒球隊教練對多名男童伸狼爪，除摸男童生殖器、逼口交，若不肯就範就不給上場打球。案發後教練遭收押，檢方第一、第二波偵結，共63名學生受害；法院一、二審就其中強制性交等90罪判1年6月至8年6月；檢方第三波偵結，查出仍有19名被害人，年紀最小僅8歲，再依19罪嫌起訴。