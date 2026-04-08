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台中按摩師硬上女顧客...完事稱「我已結紮」 挨告還辯她性交抵費用

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中李姓推拿師替女顧客按摩時，竟趁雙方閒聊過程突然性侵，結束後還對她稱「我已結紮」，女子因嚇傻事後才報警，李挨告後辯稱雙方合意性交，還稱女子用「性交抵償按摩費」；法院不採信，審酌他利用按摩師身分對女子性侵，依強制性交罪判他5年，可上訴。

檢警調查，李男在北屯區遼寧路經營整復所，2024年6月女患者接受推拿按摩時，表示自己經手術摘除子宮下腹疼痛，後來李就以她筋膜沾黏等要推開為由按摩。

同年12月5日晚上7點多，李先是降下鐵捲門後幫女子熱敷、按摩，過程要求她脫掉上衣、外褲，並按鼠蹊部、下體周邊，後來竟直接對她性侵、摸胸得逞，因女子驚嚇過度未當場制止，後來向朋友反應後才鼓起勇氣報警。

台中地院審理時，李矢口否認性侵，辯稱雙方事合意性交，其辯護人也說，女子按摩後錢帶不夠，才同意和李性交藉以抵償診療費，也質疑女子沒有呼救、反抗，是否遭李強暴、脅迫而違反意願顯有疑義，主張無罪。

女子證稱，當天按摩方式和平時不一樣，邊按摩、邊閒聊突然被性侵，她當時腦袋一片空白說不出話，結束後李又替她拉背；女子還說，李男性侵後還跟她說「他已經結紮了。」其友人也證稱，女子遇害後被嚇到六神無主，建議她遇到這事要報警。

中院比對相關證詞等，認為李男和女子是按摩師傅、顧客關係，難認有何男女情緒，難想像女子會在情投意合下同意和李性交，也不採信李辯稱「性交抵償費用」一事。

中院審酌，李男未恪遵職場倫理，濫用身為推拿師身分對女子性侵，犯後狡辯否認、避重就輕，至今尚未賠償女子，依強制性交罪判他5年。

李姓按摩師趁推拿時對女顧客性侵，法院依強制性交罪判他5年。示意圖／ingimage
李姓按摩師趁推拿時對女顧客性侵，法院依強制性交罪判他5年。示意圖／ingimage

性侵 台中 按摩

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