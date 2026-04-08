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台中一中街射氣球攤出怪招 老闆登大量猥褻文字...遭警上門送辦

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

張姓男子到台中一中街年貨大街擺射氣球攤，為招攬客人目光廣告上竟寫」「射在你ＸＸ上」、「男人喜歡大ＸＸ」、「女人喜歡大ＸＸ」，還直接描述男、女性器官及性交訊息等，因內容太露骨被警方查獲；法院依散布猥褻文字罪，判張男拘役10日，可上訴。

檢警調查，張男2025年1月25日至2月5日間，在北區一中街的年貨大街夜市擺射氣球攤位，卻公然張貼「感覺FU來了射就會中，就像當初你老爸感覺來了....射中你這個娃娃」、「我想要射在你的ＸＸ上」、「射中下體導致ＸＸ紅腫。」

此外，張男還以男、女性器官等描述，還張貼「【就像男人也喜歡大ＸＸ的」、「女人有喜歡看大ＸＸ」的等猥褻或性交訊息，供經過的不特定兒童、少年觀看，以此散布猥褻文字，經警方網路巡邏發現到場查緝，扣案看板、帆布。

檢方訊時，張男坦承不諱，有扣案物看板等可佐；檢方偵結依兒童及少年性剝削防制條例將他向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院認為，張男廣告的內容，顯非屬於兒童及少年性剝削防制條例規定訊息，經公訴檢察官當庭更正、刪除聲請簡判內容。

但中院審酌，張男在夜市擺攤，卻以該文字妨害社會風氣，斟酌他擺攤時間2周，犯後認罪等一切情狀，依犯散布猥褻文字罪判他拘役10日，得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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