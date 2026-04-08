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嘉義補習班老師權勢性侵兩兄弟 還拍攝影像遭重判13年

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市某文教補習班蘇姓負責人，被指控於2016年至2019年間，長期對補習班內年僅10多歲親兄弟少年學生進行猥褻、性交及偷拍性影像，受害者成年後因「Me Too」浪潮勇敢報警揭發。其表示，當時生活圈全與蘇男有關，擔心拒絕會受負面對待才隱忍至今。嘉義地方法院審理後，依強制性交、利用權勢性交等6罪，判處蘇姓男子應執行有期徒刑13年。可上訴。

判決指出，蘇男曾為嘉義市某補習班負責人，自2016年起分別擔任受害少年補習老師。蘇男明知兩人當時正值青少年，性自主觀念尚未成熟，竟利用監督與教育的關係，在補習班教室、住居所甚至飯店，對兩人伸出魔爪。

根據調查，蘇男對哥哥進行猥褻行為各50次，並在國中會考前夕，帶往飯店進行性交，甚至在住處廁所安裝密錄器，竊錄甲男自慰影像。兩年後，弟弟進入該補習班，蘇男故技重施，每周對其性侵，並同樣以密錄器竊錄其受侵害與裸身影像。

兩名受害者在法庭具結證稱，蘇男平時營造高社經地位形象，且與家人熟稔，讓他們感到難以撼動。此外，蘇男長期透過社群軟體進行情緒勒索，以「會認真跟你告別」、「快點上天堂」等言論，逼迫受害者回應其感情、傳送私密照或順從其性要求。

2019年6月，弟弟因激烈反抗蘇姓男子的侵害導致全身受傷，母親詢問下才揭發全案。警方隨後在蘇男住處搜出關鍵SD記憶卡，錄下受害者受害之影像，成為定罪鐵證。

蘇男在法院審理時僅承認猥褻及拍攝影像，否認性交犯行，辯稱雙方是「互相愛慕」。但法官認為，被告身為師長，理應保護青少年正常成長，卻利用優勢地位將智識尚未成熟的學生當作洩慾對象，嚴重扭曲受害者性觀念，惡性重大。考量蘇男犯下對未滿14歲男子猥褻罪、成年人故意對少年利用權勢性交罪（共3罪）、拍攝少年性影像罪、對未滿14歲男子強制性交罪等6罪分論併罰，裁定應執行有期徒刑13年，全案仍可上訴。

狼師情緒勒索逼親近學生，嘉義地院重判13年。圖／本報資料照片
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性侵 猥褻 老師

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