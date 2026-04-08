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新北特教治療師 猥褻8學童

聯合報／ 蔣永佑葉德正／新北報導

<a href='/search/tagging/2/新北' rel='新北' data-rel='/2/141325' class='tag'><strong>新北</strong></a>市某私立特教治療診所一名男性<a href='/search/tagging/2/治療師' rel='治療師' data-rel='/2/175539' class='tag'><strong>治療師</strong></a>，涉連續<a href='/search/tagging/2/猥褻' rel='猥褻' data-rel='/2/129678' class='tag'><strong>猥褻</strong></a>多名前來就診的學童。示意圖／AI生成
新北市某私立特教治療診所一名男性治療師，涉連續猥褻多名前來就診的學童。示意圖／AI生成

新北市某私立特教治療診所一名男性治療師，涉利用職務，連續猥褻多名前來就診的學童，家長察覺有異，帶小孩就醫、驗傷並報警，東窗事發。檢警緊急搜索，查出光是今年一到三月就有八名學童遭治療師伸狼爪，新北地檢署四日以涉犯兒少強制猥褻、性侵害等罪嫌，聲押治療師獲准。

據了解，該診所擁有多名治療師，每名治療師負責數名特殊教育學童，檢警懷疑這名治療師並非近期才犯案，恐是慣犯且受害人數不只八人，將擴大清查過往他過往輔導或治療的個案，釐清有無更早期的學童受害。

檢警根據診所內監視器畫面，初步確認至少有八位學童受害，但因前往該診所求診的學童，不少都是智力或語言能力受限的身心障礙者，表達能力有限，檢警所接觸的被害學童，不少人都還對該治療師存在畏懼或信任的心態，案情難以突破。

新北市議員接獲家長陳情，昨天在議會質詢指這些孩子因為身心需求求助，卻遭到專業人士侵害，孩子表達能力有限，受害規模可能更大，要求市府拿出魄力調查。

有議員表示，家長因發現孩子異常，帶至醫院驗傷，此事才曝光，因室內有監控系統，相關犯行都清楚錄下，但監控資料只保存三個月，也可能因為涉案人具有職權關係，有孩子不敢說出實情。

議員指受害者恐怕不只這些，警察、社會及衛生單位應盡速介入，避免再有孩子受害。

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