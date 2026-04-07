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皇池溫泉又傳偷拍！碩士媒體人「毛巾包手機」掩護 偷拍6人私密處

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皇池又被偷拍！男「毛巾包手機」掩護 偷拍6人私密處

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市北投知名「皇池溫泉御膳館」先前發生偷拍案引發關注，日前又有男子泡湯時用毛巾包覆手機偷拍6人私密處，士林地院審理後依違反個人資料保護法對男子判刑5月，緩刑2年，1年內須完成80小時義務勞務及3場法治教育課程。

判決指出，高姓男子2024年12月21日凌晨4時許在皇池利用泡湯機會，以毛巾包覆手機方式掩護，偷拍其他6名泡湯客性器官，士林地檢偵結依違反個資法罪嫌起訴高男。

法官認為，高男基於個人好奇非法蒐集6人個資，內容包含臉部影像及身體隱私部位特徵等敏感資訊，已侵害他人隱私與個資安全，觸犯個資法「非法蒐集個人資料罪」。

審酌高男僅因一時好奇即恣意蒐集他人隱私資料，行為不當且危害非輕；考量他犯後始終坦承犯行，並於偵查期間即與6名被害人達成和解且完成賠償，另有積極接受心理治療紀錄，顯示有悔意。

再衡酌其無前科、碩士畢業、從事媒體工作，月收入約7萬至8萬元，並需扶養父母等情狀，量處徒刑5月，並諭知易科罰金。

另考量高男未曾因故意犯罪受刑，一時失慮致觸法，經偵審程序及刑之宣告後，應能知所警惕，宣告緩刑2年，以啟自新。為強化其法治觀念並促其反省，命其於緩刑期間接受保護管束，並完成義務勞務及法治教育；若未履行且情節重大，得撤銷緩刑執行刑罰。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

偷拍 被害人

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