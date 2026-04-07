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狼父三度猥褻親生女！女兒痛不欲生 法官判刑5年

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化一名離婚單身爸竟對自己讀國中的女兒伸出狼爪，不顧女兒已上鎖房門，仍擅自以鑰匙打開女兒房門，三度猥褻親生女兒，造成女兒身心痛苦，彰化地方法院依強制猥褻罪將這名狼父判刑5年。

判決書指出，這名狼父是前年暑假期間擅自以鑰匙打開女兒房門，欲侵犯親生女兒，不顧女兒口頭反對、阻擋、推打，仍猥褻女兒，並對女兒襲胸，同年暑假共猥褻2次，去年暑假狼父再度闖進女兒房內，對女兒猥褻襲胸。

狼父三度侵犯女兒，造成女兒痛苦不堪，甚至因此尋短獲救，也被安置。狼父在犯行曝光後，坦承犯行。

法官認為，男子本因愛護女兒，竟為滿足一己性慾，罔顧倫常，對還是國中生的女兒強制猥褻，造成女兒身心嚴重傷害，不過男子犯後始終坦承犯罪，態度尚稱良好，因此依強制猥褻罪，將他判刑5年。

離婚單身爸竟對自己讀國中的女兒伸出狼爪，彰化地方法院依強制猥褻罪將狼父判刑5年。記者林宛諭／攝影
離婚單身爸竟對自己讀國中的女兒伸出狼爪，彰化地方法院依強制猥褻罪將狼父判刑5年。記者林宛諭／攝影

彰化 單身 猥褻

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