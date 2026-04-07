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議員揭數名幼童疑遭治療師性侵 新北警：犯嫌已遭羈押

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市議員黃淑君今天在議會質詢指出，她接獲家長陳情，新北某治療機構治療師，涉嫌性侵數十名學童，她認為，這些孩子因為身心需求求助，卻遭到專業人士侵害，這些孩子表達能力有限，受害規模可能更大，要求市府拿出魄力調查。新北市警察局長方仰寧表示，目前清查受害人有8名，警方第一時間就報請地檢署檢察官指揮偵辦，涉案人已經在上周六被羈押，持續偵辦中。

黃淑君說，家長因發現孩子異常帶至醫院驗傷此事才曝光，因室內有監控系統，相關犯行都有清楚被錄下，但目前監控資料只保存3個月，也可能因為涉案人具有職權關係，有孩子不敢說出實情，受害者恐怕不只這些，要求警察、社會及衛生單位盡速介入，避免再有孩子受害。

黃淑君說，該治療師利用家長的信任，竟對這些身心障礙孩童下手，嚴重侵犯兒童身心安全，實屬天理不容。

警察局長方仰寧答詢表示，目前確認有8名受害者，警方第一時間即報請檢察官指揮偵辦，並同步搜索相關場所、調閱監視器畫面，該涉案人員已遭法院裁定羈押禁見。

對於後續安置與協助，社會局長李美珍表示，市府將提供受害孩童及家屬法律扶助、心理諮商及相關支持資源，若有需要，也會安排後續陪伴與轉介，協助孩子逐步走出創傷。

黃淑君說，若案件查證屬實，涉案人是否涉及醫療疏失？衛生局長陳潤秋強調，對於涉嫌侵害幼童的行為「天理不容」，目前涉案人已遭收押偵查，待司法調查結果出爐、確認犯罪事實後，衛生局將依規定處理，若涉案人屬自行開業，最重可予以停業、停照；若是受僱於機構，也將依相關法令處分，避免其再接觸孩童。

黃淑君說，身心障礙兒童及家庭本已處於社會弱勢，卻遭到「專業人士」加害，警察局、社會局與衛生局三個單位必須拿出魄力，不只是追究個案責任，更要建立更嚴格的通報、稽查與保護機制，避免孩子再度遭受侵害。

新北市議員黃淑君揭露幼童遭性侵案。記者葉德正／攝影
新北市議員黃淑君揭露幼童遭性侵案。記者葉德正／攝影

警察 新北 性侵

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