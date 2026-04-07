人夫出軌兩女防妻抓包小三改名叫「阿豪」 共享雲端資料露餡

許姓女子發現李姓丈夫交往兩名女子，不僅共享雲端資料，還將小三改名叫「阿豪」，氣得對李男及兩名第三者提告求償110萬元，法官認定李男的鄭姓前女同事及王姓女網友確實有交往，李男與鄭女須連帶賠償15萬元，至於王女因無法證明她知道李男已婚，僅判李男賠償許女10萬元，王女免賠。

許女和李男2011年結婚，許女主張李男在兩人婚後就出軌鄭女長達13年，即便雙方已非同事，鄭女仍長期分享個人私密行蹤的行事曆，甚至與李男一起同遊台南、高雄甚至日本。

不僅於此，許女還發現2016年間李男還出軌另名王姓女子，李男手機不僅有與王女緊靠的自拍合照，還有王女只穿內衣坐在房間內的照片，相處跟一般情侶沒有差別。

許女不滿李男在婚後出軌鄭女，又與王姓女網友交往，氣得對3人提告，合計求償110萬元。

李男與鄭女則辯稱行事曆是誤傳，日本牽手照則是李男借她的手取暖，但法官根據兩人自拍照片及雲端硬碟所存照片，認定鄭女已知李男已婚，卻仍與他交往，逾越一般社交分際，判兩人應連帶賠償15萬元。

至於王女部分，法官雖認定李、王兩人曾於2016年間與其交往，且有轉頭親吻、在房內穿著內衣梳妝等親密互動，但無法證明王女知道李男已婚，認為王女應不構成侵權，僅由李男單獨賠償許女10萬元，王女免賠。可上訴。