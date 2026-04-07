快訊

鋒面+東北季風夾擊！今天雨勢最劇烈 明天這時才趨緩

準時炸伊朗？美媒：川普「像瘋狗」連名稱都想好 見正面訊號才延期

曾敬驊爆戀愛ing！秘戀超正美妝網紅「互相追蹤」 疑似已見過岳母

聽新聞
0:00 / 0:00

人夫出軌兩女防妻抓包小三改名叫「阿豪」 共享雲端資料露餡

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

許姓女子發現李姓丈夫交往兩名女子，不僅共享雲端資料，還將小三改名叫「阿豪」，氣得對李男及兩名第三者提告求償110萬元，法官認定李男的鄭姓前女同事及王姓女網友確實有交往，李男與鄭女須連帶賠償15萬元，至於王女因無法證明她知道李男已婚，僅判李男賠償許女10萬元，王女免賠。

許女和李男2011年結婚，許女主張李男在兩人婚後就出軌鄭女長達13年，即便雙方已非同事，鄭女仍長期分享個人私密行蹤的行事曆，甚至與李男一起同遊台南高雄甚至日本

不僅於此，許女還發現2016年間李男還出軌另名王姓女子，李男手機不僅有與王女緊靠的自拍合照，還有王女只穿內衣坐在房間內的照片，相處跟一般情侶沒有差別。

許女不滿李男在婚後出軌鄭女，又與王姓女網友交往，氣得對3人提告，合計求償110萬元。

李男與鄭女則辯稱行事曆是誤傳，日本牽手照則是李男借她的手取暖，但法官根據兩人自拍照片及雲端硬碟所存照片，認定鄭女已知李男已婚，卻仍與他交往，逾越一般社交分際，判兩人應連帶賠償15萬元。

至於王女部分，法官雖認定李、王兩人曾於2016年間與其交往，且有轉頭親吻、在房內穿著內衣梳妝等親密互動，但無法證明王女知道李男已婚，認為王女應不構成侵權，僅由李男單獨賠償許女10萬元，王女免賠。可上訴。

示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

日本 台南 高雄

延伸閱讀

自稱警校生不滿被女友母批評「垃圾」 臉書放手握槍支照…認罪獲緩刑

台灣男潛逃大陸18年 清明節前駕舷外機小艇登陸曾文溪口

惡劣！約她汽車旅館還借款…台中男強逼女同事泡雙人裸湯拍照索15萬

再傳陸艇搶灘台灣曾文溪口上岸 槍砲通緝犯逃大陸18年偷渡回台被逮

相關新聞

網紅禪師遭控誘騙人妻赴尼泊爾性侵！下藥逼交往還洗腦生子 黑歷史連環爆

鏡週刊報導，台北市婦幼警察隊日前接獲衛福部113專線通報，一名人妻A小姐指控，曾遭有「網紅禪師」之稱的熊仁謙誘騙至尼泊爾寺廟，過程中疑似被下藥性侵，甚至懷孕，事後還遭威脅與情緒勒索，導致身心長期受創，最終精神崩潰求助。警方表示，已聯繫上當事人，後續將依其身心狀況協助完成報案程序，全案持續釐清中。

人夫出軌兩女防妻抓包小三改名叫「阿豪」 共享雲端資料露餡

許姓女子發現李姓丈夫交往兩名女子，不僅共享雲端資料，還將小三改名叫「阿豪」，氣得對李男及兩名第三者提告求償110萬元，法官認定李男的鄭姓前女同事及王姓女網友確實有交往，李男與鄭女須連帶賠償15萬元，至於王女因無法證明她知道李男已婚，僅判李男賠償許女10萬元，王女免賠。

宜蘭原民所長林志雷熊抱女課長 法院認定不是猥褻二審仍判6月

宜蘭縣原住民事務所長林志雷5年前擔任南澳鄉公所農政課長時，於南澳運動場二度熊抱鄉公所的女課長，縣府認定成立性騷擾，處分記申誡2次並調職，一審依強制罪判刑6月得易科罰金之刑，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

影／台中棒球隊教練性侵受害學童再增加 綠議員批教育局調查失能

台中某國小棒球教練長年性侵、猥褻男童偷拍性影像，檢方第三波起訴，被害人持續增加，年紀最小僅8歲。台中市議會今召開教育文化委員會，民進黨市議員會中痛批該案受害人數增加，犯行次數增加，教育局調查失能，要求教育局長蔣偉民離席，改由副局長列席報告，否則拒絕審查，場內氣氛緊繃，會議更一度中斷5分鐘，主席李中議員協調後，要求教育局明天大會前提送狼師案專案報告。

惡劣！約她汽車旅館還借款…台中男強逼女同事泡雙人裸湯拍照索15萬

台中市黃姓男子曾向女同事借款，前年3、4月間，黃男以帶女同事出遊、還款為由，約女同事到汽車旅館內，黃男除以手機偷拍女同事裸體沐浴的過程之外，還強逼女同事與他一起泡裸湯，期間黃男撫摸女同事胸部與下體，還欲性侵，但女同事抵抗而未得逞，黃事後以散布裸照為由，索討15萬元，女同事交付10萬後，不堪黃持續追索而報警，二審判刑1年11月。

獨／台中狼師校內猥褻4國小男童下體 犯行14次二審獲緩刑免關

台中市陳姓男子在2022年至2024年是某國小的班導師，涉對班上4名未滿14歲的男童，以問話、討論課業、協助擦藥、午休期間等方式，猥褻男童的下體，時間多為數秒，男童被害後向家長反映才揭發此事，一審認定陳涉犯四罪，分判1年2月、10月徒刑（可易科），全案上訴二審後，法官審酌陳已坦認犯案，也與被害人家屬達成和解，宣告緩刑5年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。