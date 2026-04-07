影／台中棒球隊教練性侵受害學童再增加 綠議員批教育局調查失能

台中某國小棒球教練長年性侵、猥褻男童偷拍性影像，檢方第三波起訴，被害人持續增加，年紀最小僅8歲。台中市議會今召開教育文化委員會，民進黨市議員會中痛批該案受害人數增加，犯行次數增加，教育局調查失能，要求教育局長蔣偉民離席，改由副局長列席報告，否則拒絕審查，場內氣氛緊繃，會議更一度中斷5分鐘，主席李中議員協調後，要求教育局明天大會前提送狼師案專案報告。

台中市議員江和樹踢爆某國小棒球隊教練對多名男童伸狼爪，除摸男童生殖器、逼口交，若不肯就範就不給上場打球。案發後教練遭收押，檢方第一、第二波偵結，共63名學生受害；法院一、二審就其中強制性交等90罪判1年6月至8年6月；檢方第三波偵結，查出仍有19名被害人，年紀最小僅8歲，再依19罪嫌起訴。

台中市議會今天分組審查，民進黨市議員江肇國在文化教育委員會會議審查前率先開炮，指棒球教練案受害人數與犯行次數不斷增加，事發到現在，教育局稱受害學童43人，但檢調調查結果已經超過80人，教育局連人數都兜不攏，明顯行政調查失能，痛批「教育局長不慚愧嗎？」

民進黨市議員張家銨說，狼師案洩密案，教育局至今解釋不清楚，行政程序出現嚴重問題；豐原高中學生輕生案，教育局長要自請處分，至今卻沒有處分，怎麼對家長與學生交代。

兩名議員要求教育局長蔣偉民離席，改由副局長列席，否則拒絕審議，引發現場譁然，會議一度中斷五分鐘。教育文化委員主席李中議員緩頰說，今天還是以審議提案為主，經協調要求教育局明天大會前提送狼師案專案報告，會議才繼續。

教育局長蔣偉民說，他確實在簽呈中有自請處分，但目前尚未處分。議員質疑受害人數增加，行政調查跟不上，這是因教練收押中，行政調查部分要取得相關監所允許，市府已完成性平調查，共40多人受害，針對前階段調查，有進行輔導與國賠作業，至於新增受害人數資訊，市府會聯繫地檢署，若有受害生需要輔導，會啟動相關機制。

教育局指出，此案到目前為止受理通報數共44人，將再檢視最新起訴書內容查對是否有新增受害人，並給予家屬必要協助。至於前校長未善盡督導責任，未依規定要求學校人員落實不適任人員查詢機制，致使該教練得以持續於校內從事訓練工作，進而造成學生受害，教育局已予以嚴懲記大過2次，並調離現職，目前未在校服務；另現任校長因業務督導不周，則予以申誡1次處分。