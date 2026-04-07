網紅禪師遭控誘騙人妻赴尼泊爾性侵！下藥逼交往還洗腦生子 黑歷史連環爆

熊仁謙（中）在《啵me之我的青春住了鬼》劇中扮演重要角色。圖／風暴國際提供 鏡週刊報導，台北市婦幼警察隊日前接獲衛福部113專線通報，一名人妻A小姐指控，曾遭有「網紅禪師」之稱的熊仁謙誘騙至尼泊爾寺廟，過程中疑似被下藥性侵，甚至懷孕，事後還遭威脅與情緒勒索，導致身心長期受創，最終精神崩潰求助。警方表示，已聯繫上當事人，後續將依其身心狀況協助完成報案程序，全案持續釐清中。

據了解，32歲的熊仁謙過去背景顯赫，曾為宗教領袖大寶法王在台首席弟子，10歲出家、12歲赴印度修習藏傳佛教，後來返台還俗並積極經營社群平台，YouTube頻道訂閱數突破40萬。近期熊仁謙更跨足演藝圈，參演電影《啵me之我的青春住了鬼》，在劇中用一種「慈悲」的視角看待鬼的存在，坦言「鬼也是有情、會痛苦、有感受的眾生，而非單純的邪惡靈體」，並以佛教觀點指出「人有時比鬼更可怕」，因為人常把自己困在愛恨不敢言的情緒夾縫中，強調世人要懂得覺察內心的執念並學會放下。

雖然熊仁謙始終給外界保有正面形象，然而如今卻遭多名女性指控為情感操控者，甚至涉及性侵與欺騙行為。知情人士指出，熊仁謙透過社群平台接觸對佛法有興趣的女性，主動聊天拉近距離，A小姐就是在IG上被搭訕，雙方互動密切後，熊以「寺廟修行」為由邀她前往尼泊爾，並強調住宿男女分開，讓她放下戒心。

不料抵達當地後，情況卻與預期大相逕庭。A小姐表示，寺廟位於偏遠山區、人煙稀少，加上語言不通，讓她感到不安。進入香客房後，A小姐發現與熊的房間可以互通，當下提出換房意願時，熊就倒了杯水給她喝，她喝完後出現心跳加速、全身顫抖等異常反應，隨後意識模糊、無力反抗，遭熊趁機性侵得逞。她因身處異地孤立無援，一度產生「斯德哥爾摩症候群」，只能表面順從，原以為返台就可以解脫，卻發現自己懷孕了。

A小姐老公得知真相後跟她大吵一架，沒想到熊仁謙卻藉機要求A小姐生下孩子並離婚，甚至以宗教話術稱胎兒為「不動明王轉世」，要A小姐與他共組家庭。A小姐最終選擇終止妊娠，但醫師檢查發現她遭感染，懷疑熊性生活複雜，她決定開始蒐證並尋求協助。

調查發現，熊仁謙疑似長期透過類似手法獵豔，對象包括網紅、女藝人，甚至曾同時劈腿多名女粉絲。過去也曾有前女友爆料熊利用PUA手段操控感情、貶低女性尊嚴，種種行徑宛如「宗教界時間管理大師」。

對於一連串指控，熊仁謙則全盤否認，並透過律師提出5點聲明：