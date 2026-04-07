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網紅禪師遭控誘騙人妻赴尼泊爾性侵！下藥逼交往還洗腦生子 黑歷史連環爆

聯合新聞網／ 綜合報導

<a href='/search/tagging/2/熊仁謙' rel='熊仁謙' data-rel='/2/250855' class='tag'><strong>熊仁謙</strong></a>（中）在《啵me之我的青春住了鬼》劇中扮演重要角色。圖／風暴國際提供
熊仁謙（中）在《啵me之我的青春住了鬼》劇中扮演重要角色。圖／風暴國際提供
鏡週刊報導，台北市婦幼警察隊日前接獲衛福部113專線通報，一名人妻A小姐指控，曾遭有「網紅禪師」之稱的熊仁謙誘騙至尼泊爾寺廟，過程中疑似被下藥性侵，甚至懷孕，事後還遭威脅與情緒勒索，導致身心長期受創，最終精神崩潰求助。警方表示，已聯繫上當事人，後續將依其身心狀況協助完成報案程序，全案持續釐清中。

據了解，32歲的熊仁謙過去背景顯赫，曾為宗教領袖大寶法王在台首席弟子，10歲出家、12歲赴印度修習藏傳佛教，後來返台還俗並積極經營社群平台，YouTube頻道訂閱數突破40萬。近期熊仁謙更跨足演藝圈，參演電影《啵me之我的青春住了鬼》，在劇中用一種「慈悲」的視角看待鬼的存在，坦言「鬼也是有情、會痛苦、有感受的眾生，而非單純的邪惡靈體」，並以佛教觀點指出「人有時比鬼更可怕」，因為人常把自己困在愛恨不敢言的情緒夾縫中，強調世人要懂得覺察內心的執念並學會放下。

雖然熊仁謙始終給外界保有正面形象，然而如今卻遭多名女性指控為情感操控者，甚至涉及性侵與欺騙行為。知情人士指出，熊仁謙透過社群平台接觸對佛法有興趣的女性，主動聊天拉近距離，A小姐就是在IG上被搭訕，雙方互動密切後，熊以「寺廟修行」為由邀她前往尼泊爾，並強調住宿男女分開，讓她放下戒心。

不料抵達當地後，情況卻與預期大相逕庭。A小姐表示，寺廟位於偏遠山區、人煙稀少，加上語言不通，讓她感到不安。進入香客房後，A小姐發現與熊的房間可以互通，當下提出換房意願時，熊就倒了杯水給她喝，她喝完後出現心跳加速、全身顫抖等異常反應，隨後意識模糊、無力反抗，遭熊趁機性侵得逞。她因身處異地孤立無援，一度產生「斯德哥爾摩症候群」，只能表面順從，原以為返台就可以解脫，卻發現自己懷孕了。

A小姐老公得知真相後跟她大吵一架，沒想到熊仁謙卻藉機要求A小姐生下孩子並離婚，甚至以宗教話術稱胎兒為「不動明王轉世」，要A小姐與他共組家庭。A小姐最終選擇終止妊娠，但醫師檢查發現她遭感染，懷疑熊性生活複雜，她決定開始蒐證並尋求協助。

調查發現，熊仁謙疑似長期透過類似手法獵豔，對象包括網紅、女藝人，甚至曾同時劈腿多名女粉絲。過去也曾有前女友爆料熊利用PUA手段操控感情、貶低女性尊嚴，種種行徑宛如「宗教界時間管理大師」。

對於一連串指控，熊仁謙則全盤否認，並透過律師提出5點聲明：

一、就新聞所述涉及本人之相關指控，包括所謂約會強暴、同時交往多名女性等情節，均屬未經查證且與事實不符之不實內容。本人對上開指述一概予以嚴正否認，並重申從未有相關不法或不當行為。相關報導與指控顯係以片面或失實資訊拼湊而成，對本人名譽已造成重大影響，實有予以澄清之必要。

二、本人過往相關募款及活動，均係依法進行，並無任何違法或不當情事。對於外界流傳之不實言論，請社會大眾勿輕信未經證實之消息，以免受不實資訊誤導。

三、另就部分已歷時久遠，進入法律程序或雙方協議處理之事項，業已達成和解，並附有保密約定。基於尊重相關約定及避免對他人造成不必要之困擾，本人不再就該等事項另行回應。

四、對於任何不實指控或惡意散布不實言論之行為，本人保留一切法律上之權利。

五、據此，依本所當事人委任意旨，爱為此聲明，以正視聽。倘仍有特定人士散布不實訊息。抑或惡意造謠詆毀名譽，本所將依當事人委任意旨，提起民事損害賠償及刑事誹謗之訴訟，以維權益。

熊仁謙

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