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惡劣！約她汽車旅館還借款…台中男強逼女同事泡雙人裸湯拍照索15萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子曾向女同事借款，前年3、4月間，黃男以帶女同事出遊、還款為由，約女同事到汽車旅館內，黃男除以手機偷拍女同事裸體沐浴的過程之外，還強逼女同事與他一起泡裸湯，期間黃男撫摸女同事胸部與下體，還欲性侵，但女同事抵抗而未得逞，黃事後以散布裸照為由，索討15萬元，女同事交付10萬後，不堪黃持續追索而報警，二審判刑1年11月。

檢警調查，黃姓男子曾向女同事借款，前年3月間，黃男以「還錢與出遊」為由，邀約女方前往台中市一處汽車旅館，進入房間後，黃男見女方褪去衣物沐浴，認有機可乘，未經同意持個人手機偷拍其全裸性影像。

同年4月13日下午2時許，黃男食髓知味，以相同理由再次誘騙女方至該旅館。此次黃男更變本加厲，違反女方意願強行要求共浴，過程中觸摸女子胸部、下體猥褻，黃男還恐嚇「如果不願跟我發生關係，就要讓我拍攝裸照」。

女同事因心生畏懼，為求脫身被迫配合拍攝，得逞後，黃男更威脅若讓他不悅，便會將照片散布外流。

黃男取得女同事裸照後，向女方勒索15萬元封口費，女方因恐懼裸照曝光，先在黃男住處交付10萬元，但黃男仍不斷要求女同事支付剩餘5萬元，女方不堪其擾報警。

台中地院審理時，黃男已坦認犯行，分依無故攝錄他人性影像、強制猥褻、恐嚇取財等3罪，判處4月至1年徒刑，應執行2年。

全案上訴台中高分院後，黃男已繳回全部犯罪所得，改判1年11月徒刑，可上訴。

台中市黃姓男子涉以還借款為由，在汽車旅館內猥褻女同事、拍攝裸照，二審判1年11月。示意圖／本報資料照
台中市黃姓男子涉以還借款為由，在汽車旅館內猥褻女同事、拍攝裸照，二審判1年11月。示意圖／本報資料照

同事 裸照 台中 汽車旅館 偷拍

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