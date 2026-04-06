獨／台中狼師校內猥褻4國小男童下體 犯行14次二審獲緩刑免關

台中市陳姓男子在2022年至2024年是某國小的班導師，涉對班上4名未滿14歲的男童，以問話、討論課業、協助擦藥、午休期間等方式，猥褻男童的下體，時間多為數秒，男童被害後向家長反映才揭發此事，一審認定陳涉犯四罪，分判1年2月、10月徒刑（可易科），全案上訴二審後，法官審酌陳已坦認犯案，也與被害人家屬達成和解，宣告緩刑5年。

台中高分院審認，陳男已坦認犯案，一審量刑妥適，駁回上訴，維持原判，但審酌陳男已與被害人家屬達成和解，附加緩刑5年宣告，另在緩刑期間，向指定政府機關、公益團體等機構，提供240小時義務勞務，接受法制教育3場，緩刑期間付保護管束，仍可上訴。

起訴指出，陳姓男子在2023年至2024年間是台中市某國小任職，擔任班導師，明知班上學童都未滿14歲，仍在期間對4名男童犯下猥褻下體的犯行，一共犯行14次。

A童在2022年9月至2024年2月底，被陳男多次在教室電腦桌旁、教室內及教室門口，利用問話或討論課業之機，隔褲撫摸A童生殖器。其中一次更以在殘障廁所協助擦藥為由，從後方環抱A童，將手伸入內褲撫摸生殖器並拉動包皮。多數行為都在A童以手撥開反抗後，陳男才停止。

B童是在2023年9月至10月，陳男在教室門前，無預警將B童抱起，先以搔癢其腹部或腰部作為掩護，隨後趁機撫摸或抓掐B童的生殖器，單次時間長達5至10秒。

另外陳男在2022年9月至2023年6月間，以約每周一次或每月一次的頻率，多次將C童抱坐在自己大腿上，先搔癢C童肚子，再順勢往下隔褲反覆撫摸C童生殖器；D童則是在午休趴睡時，被陳男撫摸下體，以及在講台時，被陳男抱起後，隔褲撫摸下體10秒。

台中地院審酌，陳男身為班導師，明知男童年齡、身心未臻成熟，竟為逞一己之性慾，犯下猥褻犯行，缺乏對他人性自主權的尊重，可能危害學童的身心健康、人格發展，考量陳男犯後非自始即坦認全部犯行，也與部分被害人達成和解等情狀，認定陳男構成對未滿14歲之男子為猥褻行為，有4罪，分判6月至10月徒刑，其中兩罪可易科，應執行1年2月、10月徒刑（可易科罰金）。