巨城偷拍狼緩刑再犯！法官批「蔑視隱私行為惡劣」判1年2月

新竹市謝姓男子去年清明連假期間到巨城購物中心，竟將運動攝影機藏在手提袋內偷拍女子裙底，被女子男友發現後報警逮捕。新竹地院審理發現，謝男先前曾因在服飾店更衣間偷拍遭判刑並獲緩刑，卻在緩刑期間再犯。法官認為謝男對於他人隱私權蔑視至極，所為殊屬惡劣，依無故攝錄他人性影像罪判處有期徒刑1年2月，全案可上訴。

判決指出，謝男去年4月3日下午4時許，在新竹市東區巨城購物中心的門市內，未經女子同意，將手機連接運動攝影機，並把攝影機藏於黑色帆布提袋中，由袋內朝外偷拍女子裙底部位，再透過手機檢視畫面。女子男友察覺謝男行為異常，當場報警處理。

法官審酌，謝男過去曾在服飾店更衣間偷拍他人更衣畫面，經法院判處有期徒刑3月並宣告緩刑，但仍在緩刑期間再犯案，顯見其完全未能自前案偵審過程獲致教訓，法敵對意識強烈，對於他人隱私權蔑視至極，所為殊屬惡劣。

此外，謝男雖在審理時表示願賠償被害人10萬元，但法院要求其提出資力證明時卻未回應，法官認為其態度可議，疑似藉此爭取輕判。

法官也指出，謝男選在清明連假首日、於人潮眾多的購物中心犯案，不僅對被害人造成身心影響，也讓社會大眾對公共場所的安全感產生疑慮。如果量處過低的刑度，甚至給予被告易科罰金機會，無異於忽視女性向來在公共場合所承擔的種種不安與不確定感，同時也形同放縱被告恣意踐踏法院先前給予自新的機會，最後判處有期徒刑1年2月，全案可上訴。