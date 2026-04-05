新北媽看到國中女兒聊天內容氣炸了...不只傳私密照還裸聊被側錄

苗栗縣杜姓男子是大學生，前年間透過網路認識新北市一名國中少女，少女有告知杜男年齡，但杜仍要求少女提供裸露私處的私密照，甚至還在雙方互相自慰、裸聊時，側錄少女以筆插入下體自慰的影像，少女母親檢視對話紀錄時，意外發現，氣得提告，一審判刑3年2月，二審則認一審用法有誤，改依犯拍攝少年之性影像罪，判1年2月，可上訴。

檢警調查，杜姓男子是大學生，前年4月間在臉書社群認識在新北市就讀國中的14歲少女，同年間以手機與少女對話時，雙方各自自慰，但杜男趁少女拿筆插入下體自慰時，開啟手機錄影，側錄少女自慰影像，另外同年月，少女還傳私密處照片給杜男。

少女母親意外在少女的對話紀錄中發現，少女與杜男的對話，以及曾傳送私密照片給網友的情形，氣得向新北市警局婦幼隊提告。

杜男在警詢時辯稱，有與少女裸聊，但辯稱以為少女16歲至17歲，不過雙方對話截圖有紀錄，少女曾提及自己14歲。

苗栗地院審理時，認定杜男是犯兒童及少年性交易防制條例，第36條第2項之以他法使少年被拍攝性影像罪，判刑3年2月。

全案上訴台中高分院後，二審認定，杜男僅以手機側錄，未使用強暴、脅迫、藥劑、詐術或催眠術、招募、引誘等方法，客觀上沒有壓抑，或妨害少女意思形成或決定自由的作用，自與兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項、第3項的構成要件不符，應以同條例第36條第1項規定論處，改依拍攝少年之性影像罪，判刑1年2月，仍可上訴。