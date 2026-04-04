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獨／高中老師逼學生認父 誘拍裸半身照「不露臉不滿意」一審判3年10月

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市某高中劉姓組長，被控利用權勢強迫校內一名男學生認他為「父」，更假借管教名義稱「眼神邪惡、像壞學生」，迫使男學生在浴室拍露臉、裸露上半身的影片。台北地方法院審理，不採信劉男管教過當辯詞，依違反兒童及少年性剝削防制條例以他法使少年自行拍攝性影像罪，判有期徒刑3年10月。可上訴。

判決指出，碩士畢業的劉男在校擔任研發處組長，負責管教被害少年的班級並指導專題。2025年1月間，劉男藉口檢查手機，發現少年存有中秋節與同學戲水打赤膊的影片，稱少年看起來像壞學生，要求他再次拍攝脫衣影像，藉此記住壞學生的模樣，才能「改過自新」。

少年抗拒，但劉男以「不聽話」為由施壓，逼得少年只好趁半夜家人熟睡時在浴室拍片，劉男收到影片不滿意，竟嫌「看不到臉、沒表情」，要少年補拍，強調須「露臉、頭髮濕潤、戴當天的項鍊」還原場景，少年只好照做，共拍了3部影片。

劉男得逞後，把影片存入和少年的LINE記事本，分別命名為「真實的樣貌？！」、「好壞」、「看不到臉」，事後還向少年討要影片中佩戴的項鍊。

少年庭訊稱，高一時劉男就負責管理班上事務，高二時劉男擔任專題科目老師，期間有跟劉男說他很像嚴厲管教小孩子的父親，孰料劉男就要他認「父子關係」。

少年拒絕仍不斷被要求，後來劉男利用專題成績掌控權，在全班面前威脅「要把科目打零分」或剔除競賽資格，讓他覺得有把柄在老師手上而被迫認劉男為父。

少年控訴，劉男提議認「父子」後每天都過的很壓抑，被要求證明「改過自新」拍片時，就覺得這件事很怪，「這算是父子該做這種事嗎？」、「我當下是很不舒服的，不管是身體上或心理上都有點排斥」。

劉男坦承收到影片，但認為一切只是「管教過當」，辯稱要求露臉是為了觀察學生表情有無真心悔改，「沒有性意圖」；劉男辯護律師主張，男生裸露上半身不足以引起性聯想，且劉男未施強暴脅迫。

法官審理不採信劉男說詞，認為觀察學生是否改過應看日常表現，而非要求學生脫衣拍片，又兒少性影像認定不以露出生殖器為限，本案雖僅裸露上半身，但在「無意願、拍攝時深感排斥噁心、特定儀態」等脈絡下，足以引起羞恥感。

法官進一步勘驗LINE對話，發現劉男對少年長期進行情緒勒索，多次要求拍讀書的縮時錄影或道歉影片，甚至一天內連撥50多通電話，還會送衣服、襪子，並以「父子相處」名義邀約泡溫泉，還問少年「上大學後，會有更多時間父子相處，期待嗎？」

法院審酌劉男身為人師，本應保護學生，卻假借管教之名滿足個人窺視慾望，嚴重侵害少年性隱私及身心健全，且犯後否認犯行、未與家屬達成和解，態度不佳，考量家庭、經濟等狀況，依違反兒童及少年性剝削防制條例「以他法使少年自行拍攝性影像罪」判3年10月。

台北市某高中劉姓組長，被控利用權勢強迫校內一名男學生認他為「父」，更假借管教名義稱「眼神邪惡、像壞學生」，迫使男學生在浴室拍露臉、裸露上半身的影片。 示意圖／AI生成
台北市某高中劉姓組長，被控利用權勢強迫校內一名男學生認他為「父」，更假借管教名義稱「眼神邪惡、像壞學生」，迫使男學生在浴室拍露臉、裸露上半身的影片。 示意圖／AI生成

台北 高中生

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