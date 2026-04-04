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男子火車上「打手槍」乘客一旁看呆 法官認公然猥褻罪判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

葉姓男子去年10月23日10時48分許搭乘台鐵3168次列車第4節車廂，行駛仁德至保安站區間，竟在座位上公然「打手槍」裸露生殖器自慰，讓一旁乘客看呆了，立即以手機拍下其照片，在LINE群組內通報友人，並報警處理，葉也坦認犯行，法官認他犯公然猥褻罪處拘役15日，可易科罰金。

據調查，該輛台鐵區間列車從潮州出發至后里，當天行駛至駛至台鐵仁德站、保安站區間時，竟有人大剌剌在座位上「打手槍」，坐在一旁的乘客還以為自己眼花了，立即拍攝葉的照片，並在群組內向友人表示其座位旁的人在打手槍，直呼「太誇張」。隨後，目擊者報警處理。

葉也坦承，他搭乘該班次列車，並在車廂內打手槍。目擊者於警詢證述坐在右側座位男子裸露生殖器自慰外，也有相關照片及與友人LINE對話紀錄截圖佐證。

台南地院指出，葉裸露其生殖器及自慰地點是在公開場所火車上，當屬不特定人均得以共見共聞狀態，即已構成「公然」要件；又葉裸露其生殖器及自慰時而無明顯遮掩，顯有供人觀覽意圖，且其所為不僅足以刺激或滿足性慾，客觀上也足以引起一般人羞恥感、厭惡感，侵害一般人對性道德感情，而有害於社會風化，依現今社會一般通念，自屬猥褻行為無訛。

據調查，台鐵該區間列車從潮州出發至后里，當天行駛至駛至台鐵仁德站、保安站區間時，葉男竟有人大剌剌在座位上打手槍，法官認他犯公然猥褻罪處拘役15日。圖／本報資料照片
據調查，台鐵該區間列車從潮州出發至后里，當天行駛至駛至台鐵仁德站、保安站區間時，葉男竟有人大剌剌在座位上打手槍，法官認他犯公然猥褻罪處拘役15日。圖／本報資料照片

車廂 猥褻 台鐵

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