人妻玩寶可夢出軌寶友？ 綠帽夫提告求償2百萬敗訴

高雄市一名蘇姓男子因察覺許姓妻子有段時間精神不佳，逼問下錄音，妻子坦承被美髮客人及公園認識的寶可夢「寶友」多次逼姦，蘇男因此氣得提告妻子及2男等3人侵害配偶權，連帶求償200萬元，但法官認為許妻說法及蘇男指控缺乏證據，因此判蘇男敗訴。

判決書指出，蘇男去年3月間發現許姓妻子精神恍惚，追問之下，許女坦承曾向理髮的客人訴苦，卻遭載至汽車旅館性侵得逞，後續理髮客又以「告知老公」為由脅迫她發生關係，許女擔心出軌之事被蘇男得知，因此只好選擇配合發生4次性行為。

許女還在錄音中供稱，婚前透過手遊「寶可夢Pokemon GO」認識一名「寶友」，也常以遊戲為由邀約開房，並以公開性事為由脅迫她就範，她因此被這名「寶友」脅迫性交7次。

蘇男氣憤難平，向妻子與2男提告，要求許女需分別與2名男子連帶賠償各100萬元。

理髮客出庭喊冤，稱自己只是單純的剪髮客人，與許女平時少有聯絡，僅有剪髮需求或偶爾邀約吃飯才會聯繫許女，且最後一次見面已是2、3年前，許女指控純屬推託。

寶可夢「寶友」也喊冤並反駁，指出他與許女只是寶可夢玩家，見面多在公園等公開場合，利用遊戲設於公園中的補給站獲取經驗值及禮盒，互相討論遊戲任務或進行道館挑戰，過程皆於公開場合人潮處所進行，聊天內容也是以遊戲為主，每次碰面頂多半小時，根本不可能在隱密處私會，更遑論到摩鐵開房間，懷疑這份許女錄音，是許女夫妻為了套利設局。

高雄地院法官審理後認為，依據許女自述，她是被迫發生性行為的性侵害被害人，既然非合意性交，蘇男卻將妻子列為共同侵權行為人，要求連帶賠償，邏輯顯然自相矛盾。

法官也指出，性侵指控涉及刑責與名譽，不能僅憑單方面的夫妻對話錄音就定案，蘇男未能提出任何通聯紀錄、開房明細或具體的遭到性侵的時間地點作為旁證，致使2名男子無從防禦，在唯一證據充滿矛盾且缺乏客觀旁證下，法院最終判蘇男敗訴。全案仍可上訴。