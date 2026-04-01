接受醫院副院長性騷案陳情卻被攻擊 陳光軒：不實抺黑一定提告

苗栗縣議員陳光軒接受強制猥褻案受害人陳情，在臉書公布相關訊息。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影 苗栗縣頭份市一家醫院的邱姓副院長在醫院旁同時與醫師友人經營診所，卻傳出他對診所櫃台的女性員工性騷擾，整個過程被監視器完整記錄，被害人報警提告強制猥褻並離職，但一直無法取得醫院開立的「非自願離職證明」，向民進黨縣議員陳光軒求助，陳在臉書PO出此事，但出現不少指責他的留言，陳光軒今天表明將對這些惡意抹黑、不實的留言者提告。

涉嫌猥褻診所女員工的邱姓副院長昨天接受檢方複訊，檢察官認為他犯罪嫌疑重大，除了可能反覆實施罪行，且有勾串證人、湮滅證據之虞，因此向法院聲請羈押禁見。法院審理後，今天凌晨裁定邱姓副院長30萬元交保並實施科技監控。

陳光軒指出，他接受這件強制猥褻案受害人的陳情，也帶對方到縣府勞青處等單位爭取權益，其中「非自願離職證明」，院方已同意在今天開立。但這兩天媒體的報導貼在地方臉書社群，總會有一些匿名帳號、假帳號或政治立場明顯不同的帳號留言抹黑他，這些人背後的動機不外乎就是要他「閉嘴」別再管這件事，或是想模糊焦點牟取政治利益，但他仍然會繼續堅持下去，一些發布惡意留言的人士未主動查證，拿他以前檢方不起訴的舊案一再抹黑，他也私訊對方刪文，否則一定提告。

他強調，請大家持續保持關注，但不要再議論無辜的受害者，就讓司法和社會輿論，聚焦涉案的邱姓被告。