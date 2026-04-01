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苗栗某醫院副院長涉強制猥褻前女員工 法院裁30萬交保科技監控
苗栗縣頭份市某診所邱姓醫師兼某醫院副院長今年2月16日除夕，在診所涉嫌對女員工伸狼爪，檢察官昨晚依強制猥褻案由聲請羈押禁見，法官今天凌晨改裁定30萬元交保，實施科技監控，苗檢將研議裁定理由書內容，決定是否抗告，苗院並沒有就裁定進一步說明。
邱姓副院長在診所涉嫌強抱女員工，監視器畫面曝光後，引起各界撻伐，檢方昨天傳喚邱到庭，並當庭逮捕，晚間認為邱涉犯強制猥褻罪嫌重大，且有滅證、勾串證人及反覆實施犯罪的可能，向法院聲請羈押禁見，今天凌晨法官裁定30萬元交保，實施科技監控。
苗栗縣議員陳光軒接獲女被害人陳情，關心案情進展，今天在臉書指出，邱對女員工涉犯強制猥褻罪嫌，員工離職後院方遲遲不願開出非志願離職證明，院方已通知今日將會開立「非自願離職證明」予被害人。
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