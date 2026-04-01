跆拳道教練19年前猥褻女童、要她手握生殖器 賠70萬二審獲緩刑

台中吳姓跆拳道教練19年前對當時國小4年級女學生親吻、摸胸，還抓她手握自己生殖器，女子陰影揮之不去，多年後在網路發文揭露，稱「童年被剝奪，成為1個破碎的大人。」法院一審依7個猥褻罪判吳1年6月，二審考量他賠償對方70萬元獲原諒，駁回上訴但宣告緩刑5年，仍可上訴。

女子2024年在DCARD論壇發文稱，那年她10歲讀國小4年級，吳姓教練在摸黑的地下室，緩緩走向她把她抱住，接著親吻了她，還說「這是我們的秘密。」吳多次脫她衣服、摸胸，好幾次試著讓她握住勃起的生殖器。

女子坦言，這樣的關係從她10歲到12歲，成年後發現這非單一猥褻事件，她童年已完全被剝奪，永遠無法當一個正常的孩子，成為一個破碎的大人。

檢警調查，吳2007年在北區某國小任職時，吳明知女童年幼仍在教室樓梯旁、男廁、倉庫，及體育室等，對她擁抱親吻、摸胸，甚至還抓她手摸自己生殖器；吳自2007年自2010年間，除多次在校內犯案，還曾利用帶女童出去比賽在飯店摸她下體。

檢方訊時，吳僅坦承在跆拳道教室樓梯對女童擁抱、親吻，辯稱是對方先抱住他、接吻，當下覺得不妥將其推開，親密接觸僅這次，其餘都沒有；檢方根據女子證詞、校方性平調查、師生說法，且吳2010年就曾和女學生家長談賠償，後雙方和解，偵結依猥褻罪嫌起訴他。

台中地院一審認為，吳未能遵守師生分際對女童猥褻，釀其身心受創，考量吳最終坦承、態度尚可，審理時當庭向女子道歉，且吳2010年已賠40萬元和對方父母和解，依7個對於未滿14歲之女子為猥褻之行為罪，各判7至8月不等，合併應執行1年6月。

吳男不服上訴，主張以坦承，願意和被害人調解、賠償請求輕判、宣告緩刑。

台中高分院二審查，一審判決後吳和女子成立調解，約定賠償70萬元，女子也表示不追究，但認為一審量刑妥適，駁回其上訴，考量吳已獲原諒，宣告緩刑5年，並交付保護管束。