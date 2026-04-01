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頭份男醫職場性騷遭檢聲押 法院裁定交保科技監控

中央社／ 記者管瑞平苗栗縣1日電

苗栗縣<a href='/search/tagging/2/頭份' rel='頭份' data-rel='/2/226262' class='tag'><strong>頭份</strong></a>市一家醫院的邱姓副院長在院旁的一家診所同時擔任醫師，被踢爆在診所櫃台內對一名護理師性騷擾，趁機碰觸、撫摸對方身體，還強行擁抱，過程都被監視器錄下。圖／民眾提供 非報系
苗栗縣頭份市一家醫院的邱姓副院長在院旁的一家診所同時擔任醫師，被踢爆在診所櫃台內對一名護理師性騷擾，趁機碰觸、撫摸對方身體，還強行擁抱，過程都被監視器錄下。圖／民眾提供 非報系

苗栗縣頭份市邱姓男醫性騷診所女員工，被依強制猥褻罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，檢方昨晚訊後向法院聲請羈押禁見，苗栗地院今天凌晨裁定新台幣30萬元交保並實施科技監控

邱姓男子除身兼頭份市一家醫院副院長，也與友人合夥開立診所，近期網路社群流傳他在診所內性騷擾女員工的監視器影像，清楚拍到他於今年2月16日農曆除夕，疑似藉發放春節紅包，向櫃檯女員工伸「鹹豬手」碰觸、撫摸對方身體、搭肩摟腰，甚至不顧女員工頻頻閃避、抗拒，一再強行貼近擁抱，畫面傳出後引發議論。

女員工事後離職報警。案經苗栗縣警察局頭份分局依強制猥褻罪嫌將邱男移送苗栗地檢署偵辦，檢察官昨天訊問後，認邱男犯罪嫌疑重大，除有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞外，並認有勾串證人、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見。

檢方表示，經法院漏夜開庭審理，苗栗地院今天凌晨裁定結果出爐，邱男以30萬元交保並實施科技監控。

科技 頭份 監控

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苗栗縣頭份市一家醫院的邱姓副院長在院旁的一家診所同時擔任醫師，但被踢爆在診所櫃台內對一名護理師性騷擾，趁機碰觸、撫摸對方身體，還強行擁抱，過程被監視器錄下，被害人事後報警，包括衛生局、縣府勞青處已進行調查，被害人並報警，全案依強制猥褻罪嫌送檢方偵辦。

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