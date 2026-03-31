苗栗1醫院副院長涉性騷強抱女員工 苗檢認重大聲請羈押

苗栗縣頭份市某診所邱姓醫師兼某醫院副院長涉嫌強抱、性騷女員工，監視器畫面曝光後，引起各界撻伐。苗栗地檢署今晚指出，今天下午傳喚邱男訊問，認為邱涉犯強制猥褻罪嫌重大，且有滅證、勾串證人及反覆實施犯罪的可能，已正式向法院聲請羈押禁見。

該名邱姓醫師涉嫌在院旁的一家診所同時擔任醫師，被踢爆在診所櫃台內對一名護理師性騷擾，趁機碰觸、撫摸對方身體，還強行擁抱，過程都被監視器錄下，畫面曝光引起熱議。

苗栗地檢署指出，鑑於此案受社會輿論關注，審酌公共利益之維護與合法權益之保護，公開說明此案處理進度。

檢方說明，經獲報任職於苗栗縣頭份市某醫療機構的邱姓被告涉嫌強制猥褻一案，隨即指派醫療專股林宜賢檢察官指揮苗栗縣警察局頭份分局偵辦。

檢察官今天下午訊問邱姓被告，訊後認邱姓被告涉犯刑法第224條強制猥褻罪嫌，犯罪嫌疑重大，除有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞外，亦有事實足認有勾串證人、湮滅證據之虞，而有羈押之必要，爰向法院聲請羈押禁見。