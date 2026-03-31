鳳山某補習班爆廁所針孔偷拍…受害者多為未成年 涉案助教是名大學生

高雄市鳳山區某補習班傳出廁所有針孔攝影機偷拍。示意圖／報系資料照

有網友在Threads爆料，高雄市鳳山區某補習班傳出廁所有針孔攝影機偷拍，因偷拍者在捷運站被逮，案件才曝光，受害人數可能不少。高市教育局說明，涉案是一名補習班王姓助教，現為大學生，已遭被解聘，全案進入司法調查程序，若成案將提報不適任教師終身不得聘僱。

網友在貼文中指稱，補習班位在鳳山台糖花市附近，傳出有內部員工涉嫌在廁所安裝針孔攝影機偷拍，事件會曝光，是因這名員工在捷運站偷拍遭查獲，警方查扣電腦發現補習班偷拍影像資料，但補習班業者竟至今都未完整告知所有可能受影響人員。

由於案件仍在偵辦中，實際受害人數、偷拍時間長短及影像流向等關鍵細節仍待釐清，引發家長不安，盼相關單位盡速釐清真相並給社會交代。

對此，教育局表示，王姓助教3月19日於捷運站偷拍民眾如廁，警方循線蒐證後，發現助教同時也在補習班裝設攝影機，案情由單一公共場所偷拍擴大至補習班內部，涉及對學生與教職員隱私的嚴重侵害。

教育局說，3月23日接獲兒少保通報後，已立即派員前往補習班了解案情，並同步完成性騷擾防治宣導，目前已解聘該名助教，防止其再與學生接觸。

補習班屬未成年人密集場域，若情節屬實，恐已涉及重大兒少性剝削與隱私侵害問題。

教育局指，全案已進入司法調查階段，獲報第一時間即依程序啟動相關機制，並全力配合司法與社政單位辦理後續事宜，以確保學生安全為最優先原則，若成案將提報不適任會議認定涉案教師終身不得聘僱為補習班教職員工，列入系統列管。

補習班房東透露，涉案助教為大學生，平時表現正常、態度有禮，「看起來很乖，也會打招呼」，未曾察覺異狀，此外，考量學生多為未成年，且尚未全面知情，家長目前傾向低調處理，以免影響學生心理，「如果提告，小朋友可能要做筆錄，會造成影響」。