補習班助教涉裝針孔偷拍 高雄教育局：解聘並送辦

高雄市鳳山區某數學補習班發生偷拍事件，一名助教涉嫌在補習班廁所內安裝針孔攝影機。高雄市教育局表示，這名助教目前已遭補習班解聘，全案進入司法調查，全力保護學生安全。

一名網友今天在社群媒體Threads上發文表示，鳳山某數學補習班發生員工偷拍事件，一名員工涉嫌在廁所裝設針孔攝影機，且受害人數恐有多名未成年學童和工作人員。但補習班接獲警方通知後，未主動完整告知所有可能受影響的人員。

高雄市教育局今天透過文字說明，這個補習班的王姓助教於19日，因在捷運站偷拍民眾如廁，經警方循線蒐證，同時發現王男也在補習班內裝設攝影機。

教育局表示，23日接獲兒少保護通報後，隨即派員前往該補習班了解案情，並同步完成性騷擾防治宣導，補習班目前已依法解聘該名助教，全案目前已進入司法調查階段。

教育局強調，全力配合司法與社政單位辦理後續事宜，以確保學生安全為最優先原則。日後若成案將提報不適任會議，依法認定這名涉案教職員終身不得聘僱為補習班教職員工，並登錄至全國系統進行列管。