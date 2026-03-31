高雄捷運偷拍狼落網！助教身分曝光 竟爆補習班廁所針孔偷拍

高雄1名王姓大學生涉嫌在捷運站廁所偷拍女子如廁，被女子發現後逃逸。警方追出他涉案，赴他住處拘捕他，發現大批偷拍檔案，查出他在補習班當助教，竟在補習班廁所安裝針孔攝影機，偷拍學生及員工上廁所，將他依妨害秘密罪嫌移送法辦。

據了解，這名20歲王姓男大生3月19日在高雄捷運中央公園站女廁，以手機涉嫌偷拍女子如廁；女子發現，嚇得花容失色大叫，他隨即搭捷運列車逃逸。女子立即向警方報案。

高雄市警新興分局舉辦，調閱相關監錄系統追查涉案人，查出王男涉案，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，前往王男住處拘捕他，在他的電腦資料內，竟發現數十個影像檔案，內容全是偷拍女子上廁所的內容。

警方查問偷拍地點，才發覺他在高雄鳳山某數理補習班當助教，他涉嫌在補習班的廁所安裝無線針孔攝影機，偷拍女學生及員工如廁，警方3月23日赴補習班查扣針孔攝影機。

高雄市教育局表示，王姓助教在補習班裝設攝影機，教育局於3月23日接獲兒少保通報後，即前往該補習班了解案情，並同步完成性騷擾防治宣導，目前已解聘該名助教，後續提報不適任會議，認定涉案教師終身不得聘僱為補習班教職員工，並列入系統列管。