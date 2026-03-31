副院長性騷診所護理師 議員陳光軒批院方不道歉只顧用LINE秀肌肉

苗栗縣頭份市一家醫院的邱姓副院長在院旁的一家診所同時擔任醫師，但被踢爆在診所櫃台內對一名護理師性騷擾，趁機碰觸、撫摸對方身體，還強行擁抱，過程被監視器錄下，被害人事後報警，包括衛生局、縣府勞青處已進行調查，被害人並報警，全案依強制猥褻罪嫌送檢方偵辦。

相關影像近來在社群平台曝光，引起外界關切，縣議員陳光軒昨天也在臉書PO文指責加害人任職副院長的醫院不趕快給被害人一個道歉及公道，卻在內部LINE群組要求員工協助維護醫院名譽，並透露有些議員仍在力挺、關心邱姓醫師，他會持續監督相關單位盡力維護受害人的權益。

陳光軒表示，被害人在職場疑遭長官權勢性騷、強制猥褻，事後因不堪身心煎熬而離職，但院方從2月16日案發至今都不願提供｢非自願離職證明｣申請，讓她不知如何是好，因此找上他陳情。上周五他檢視相關證據後，陪受害人到縣府勞工及青年發展處陳情，請勞青處協助受害人申請勞資爭議調解，在第三方公正單位調處下，主張被害人的勞工權益。

陳光軒並痛批這家醫院「你們確定要這樣搞嗎？都這時候了院方還只顧秀肌肉嗎？」

苗栗縣衛生局表示，涉案診所的負責人及邱姓醫師都已到衛生局做完筆錄，陳述當天的狀況，衛生局也將提供護理師當事人心理輔導。

據了解，遭指控性騷擾的邱姓醫師是當地一名醫院的副院長，也在一旁診所兼任醫師，被害護理師今年2月16日農曆除夕下午遭到邱姓醫師騷擾，對方上下其手對護理師拍肩、撫摸頭髮及背部上下，她當場明確拒絕並試圖掙脫，但仍被對方逼迫至角落兩度強行擁抱，過程全部被監視器記錄下來。

邱姓醫師任職的醫院在事件曝光後，發布聲明表示已暫停邱的副院長管理職務，並啟動性騷擾案調查。

苗栗縣頭份市一家醫院的邱姓副院長在院旁的一家診所同時擔任醫師，被踢爆在診所櫃台內對一名護理師性騷擾，趁機碰觸、撫摸對方身體，還強行擁抱，過程都被監視器錄下。圖／民眾提供