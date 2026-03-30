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頭份某診所負責人爆性騷女員工 苗縣府衛生、勞政單位已介入調查

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市一間診所邱姓負責人遭爆性騷！有女員工指控邱男於除夕趁下班前對她強行摟抱、伸手猥褻，監視器全程拍下，但事發後邱男至今未道歉，被害人崩潰報警並已離職；對此，苗縣府衛生局今天表示，將約談該職場負責人前來說明，同時也由勞政單位「職場性騷擾調查委員會」介入調查。

據了解，遭指控性騷的邱姓男子也是當地一名醫療機構高層人士，身兼診所負責人並兼具醫院管理職務；被害人為一名負責櫃台業務的女性員工，事發於2026年2月16日除夕下午，地點就在診所櫃台內部空間。

根據被害人指控，當時接近下班時間，診所內人員多已離開。邱姓負責人趁機靠近，先是從後方強行摟抱，隨後伸狼爪對其身體不當接觸。被害人當場明確拒絕並試圖掙脫，甚至被逼迫至角落，但對方脫下口罩後仍趨前持續猥褻動作，整個過程遭監視器錄下。

被害人因身心受創，已向頭份警分局報案並提出離職，但事發至今超過1個月，未見當事人公開道歉，也未見相關機構提出明確懲處措施，事件近日才遭PO網曝光。

被害人轉述表示「我已經很明確拒絕，但對方還是不停」，語氣顯示高度恐懼與無助。網友則紛紛留言批評，認為職場權力不應成為壓迫工具，呼籲應還原真相、保障受害者權益。

頭份警方表示，該案於3月2日傍晚接獲報案，目前案件已進入調查程序，是否涉及強制猥褻或職權性騷擾，仍待司法機關調查認定。對於任何涉及性騷擾或妨害性自主案件，均秉持「即報即辦、從嚴偵處」原則，全力保護被害人安全與尊嚴，呼籲民眾如遭遇類似情形，應勇於求助，讓不法行為無所遁形。

縣衛生局表示，將約談該職場負責人前來說明，同時也由勞政單位「職場性騷擾調查委員會」介入調查。至於邱男身兼醫療機構高層，有無調查懲處，該醫院尚未對外說明。

被害人當場被逼迫至角落，但對方脫下口罩後仍趨前持續猥褻動作，整個過程遭監視器錄下。圖／民眾提供
被害人當場被逼迫至角落，但對方脫下口罩後仍趨前持續猥褻動作，整個過程遭監視器錄下。圖／民眾提供

案發地點就在診所櫃台內部空間，被害人指控，當時接近下班時間，診所內人員多已離開。圖／民眾提供
案發地點就在診所櫃台內部空間，被害人指控，當時接近下班時間，診所內人員多已離開。圖／民眾提供

頭份 衛生局 妨害性自主

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