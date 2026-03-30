劇場工作者性侵友人辯解兩情相悅 法院批無悔意判4年

台北一名42歲劇場工作者阿維（化名）移居花蓮多年，2024年遭控對女性友人強行摟抱、親吻並指侵得逞。被害人事後揭露經過，阿維雖有發道歉聲明，卻在法庭上辯解兩情相悅，花蓮地方法院審理認定犯行明確，依強制性交罪判處有期徒刑4年，全案仍可上訴。

判決指出，阿維從事劇場編導與教學，曾任花蓮縣政府青年發展中心青年諮詢委員，2024年暑假，同為劇場從業人員的A女自台北赴花蓮旅遊，因雙方認識多年，阿維主動接送、敘舊，當晚兩人在民宿房間內聊天至深夜。

沒想到凌晨2時許阿維準備離開前，A女出於禮貌給予友誼的擁抱，卻遭對方突然強行抱緊並親吻，A女驚嚇拒絕、試圖掙脫，在狹小房內閃避，仍遭阿維推倒在床。法院認定，阿維不顧被害人抗拒，強行掀開內衣並以指侵，過程中A女身體僵硬、持續拒絕，仍遭性侵得逞。

A女事後回憶，當下「腦袋一片空白」，對方力道強大，但行為反覆矛盾，口中雖自語「不可以這樣」，卻未停止動作，「當時好像在看他的個人表演」，造成其極大心理衝擊，事後A女情緒低落，向友人傾訴並前往身心科就醫治療。

案發後不久，A女發現阿維在網路上規畫經營花蓮旅遊導覽服務，並標榜以30歲以上女性為主要客群，認為有提醒風險必要，因此公開自身遭遇。阿維隨即發表道歉聲明，「相當不齒自己的作為，理當接受一切應受的懲罰」、「我不尊重對方的主體，試圖去侵害對方身體自主權與身體邊界」等語。

不過，案件進入司法程序後，阿維改口辯稱誤認對方未明確拒絕即屬默許，試圖主張兩情相悅，法院審酌認為，被害人當下已有明確抗拒，且雙方為多年友人，阿維卻利用信任關係施暴，對被害人身心造成長期嚴重創傷。

法官並指出，阿維事後於社群平台表達悔意，但在法庭上否認犯行，前後說詞不一，且未與被害人達成和解，難認有悔悟之心，依強制性交罪判處有期徒刑4年。