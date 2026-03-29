台中男被前女友告性侵 他反控「嫉妒我將赴美領300萬年薪」一審敗訴

台中市林姓男子被前女友指控，2023年談分手時，林男以要求最後一次性行為為由，不顧其意願性侵，因此而提告，但林男否認，強調前女友案發後未報警，持續交往半年後才分手，嫉妒他將赴美從事年薪300萬元工作，以提告作為傷害他的工具，一審不予採信，認為女子被害後如何反應，不能指摘女子指控遭性侵一事不實，依強制性交罪，判刑3年10月。

檢警調查，林姓男子與一名女子曾是男女朋友，曾同居在台中市一處套房內，女子在2023年初時，欲與林男分手，女子在同年月1月11日晚間，先住在友人住處冷靜，躲避林男，林男仍不斷聯繫女子，懇求女子返回同住的租屋處。

女子隔天晚間離開朋友住處後，返回與林男同住的套房，談論分手，雙方談論未果，林男在同年月13日，向女子要求「最後一次性行為」，女子不願意，但林男仍仗著自己體格的優勢，脫光女子衣物後，性侵得逞，女子事後提告性侵。

台中地院審理時，林男否認犯行，強調二人是合意，林男也說，他即將前往美國從事搭建半導體廠房的工作，年薪300萬元，前女友因分手後嫉妒，為了傷害他，以提告性侵作為傷害他的工具。

林男律師也稱，二人租賃的套房是月子中心改裝，若當時違反女子意願，女子大可呼救，有長達7、8個小時，可以報警或就醫，但女子在林男外出上班後，仍持續留在房間內睡覺，還與林男共進晚餐，後續女子持續支付房租，持續交往半年後才分手，控訴當時性行為違反其意願，與常理不符。

法官審酌，林男當時違反女子意願，對女子犯下性侵犯行，已由女子指證歷歷，還有相關的對話紀錄、證人證述可稽，不能僅因女子在案發後與林男的互動，陷於「完美性侵被害人」的迷思中，率而指控女子指控遭林男性侵一節不實，依強制性交罪，判林男3年10月，仍可上訴。