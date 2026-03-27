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女學生遺書詛咒「人渣」 馬偕醫師被控性侵...更一審判4年6月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

一名女學生在Dcard發文指控遭馬偕醫院王姓醫師拉到樓梯間性侵，檢方依強制性交罪起訴王，女學生在台北地方法院審理期間走上絕路，遺書詛咒王「不得好死」。一審判王六年徒刑，二審改判無罪，最高法院認為理由欠備，撤銷、發回更審，台灣高等法院更一審改判王4年6月徒刑。

已婚的王姓放射科醫師和女學生透過網路相識，當了1年多的網友，事發後去職。

起訴指出，女學生2020年12月28日前往馬偕醫院精神科看診，趁機約王見面聊天，但王以「看照片」為由，誘騙女學生到醫院福音樓4樓逃生出口樓梯間，強行指侵女學生並要她口交。女學生事後向台北市警中山分局報案，稱王要帶她去一個「神秘地方」，卻是帶到樓梯間性侵，她推拒道「不要這樣做」，但王說「我想要」、還逼她吞下精液。

北院審理期間，女學生於2022年6月21日尋短，留下寫著「你這人渣，我死後詛咒你一切...不得好死」的遺書。王承認與女學生靠在一起看手機裡的照片時，雙方互相摟抱並隔著衣服互相愛撫，但沒有性侵。

死者男友證稱，女友事發後三度嘗試輕生，2021年3、4月間跟女友親密時，女友卻想起那天的事情而崩潰大哭，一直跟他道歉。北院認定王犯罪，批王以專業博取女學生的信賴再性侵，惡性重大，判刑6年。

王上訴，澄清「沒有這些事」。高院前審發現事前女方透過社交軟體頻繁與王對話，內容私密，還約王看她的性愛照片，王是否「違反意願」撫摸女方有疑；而樓梯間出入的人很多，能否強制性交，也是疑點。女學生罹患精神疾病多年，案發前密集就診，她事後的生理、心理狀態是否是為王所造成亦有疑義，且醫事專業人員在案發前、案發當日及案發翌日為她看診、團體治療，未察覺她精神狀態與情緒反應異常。

女學生留下三封遺書，分別給父母、男友與王姓醫師，高院前審認為她輕生的原因很多，主要還是為罹患十多年的憂鬱症所苦，王雖有道德問題，但不能只憑「詛咒」就認定他性侵，女學生的證述與客觀事實不符，其他證據也無從補強可信度，改判無罪。當時王低調說「還我清白」。

更一審審理後，仍認定王姓醫師犯強制性交罪，處4年6月徒刑。

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一名女學生指控遭馬偕醫院王姓醫師拉到樓梯間性侵後輕生，一審判王6年徒刑，二審改判無罪，最高法院發回更審，台灣高等法院更一審改判4年6月徒刑。圖／聯合報系資料照
一名女學生指控遭馬偕醫院王姓醫師拉到樓梯間性侵後輕生，一審判王6年徒刑，二審改判無罪，最高法院發回更審，台灣高等法院更一審改判4年6月徒刑。圖／聯合報系資料照

精神疾病 醫師 北院

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