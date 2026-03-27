騎樓擦肩偷捏她臀還回頭詭笑！噁男辯不小心 法官1理由判拘役55天

李姓男子去年經過基隆市一處騎樓時，見一名女子從對向走來，趁經過時身體背向之際，以左手擺動往後機會伸手從後方輕捏、撫摸女子臀部隱私部位。李男稱不小心，但法官依監視器錄下他多次回頭張望，依違反性騷擾防治法判拘役55天，易科罰金得5萬5千元。

基隆地院判決書指出，李男去年6月12日下午3時許，在基隆市一處騎樓見一名成年女子在騎樓由對向左側走近，由李左側經過時身體背向之際，他以左手擺動往後機會，趁女子不及抗拒之際，伸手從後方輕捏、撫摸女子臀部隱私部位1次。被害女子向基隆市警第一分局報案提告，並經基隆地檢署偵查起訴。

李男在偵查時否認性騷擾犯意，指是行進時誤觸女子，但被害女子證述，李男手掌有刻意輕捏、撫摸臀部動作，且案發後多次回頭觀望對她露出詭笑，且當下她受到驚嚇，並未發出聲音，一直看向對方。

法官勘驗監視器畫面釐清案發過程，監視器顯示，李男當時確有多次回頭張望看向女子，女子也向李男方向有觀看的動作。

法官審理指出，如果真是不小心誤碰，理應於案發後道歉、解釋，根本無須多次回頭張望，被害女子遭李男觸碰後因驚嚇並未發出聲音，李男多次回頭張望有違常理，說法難以採信。

法官說，李男輕捏、撫摸被害女子臀部，侵犯他人身體隱私，欠缺尊重他人身體自主權利觀念，造成告訴人心理驚恐不安。

法官指出，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金。