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懲戒法院前院長李伯道 涉性騷遭懲戒撤職

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

懲戒法院前院長李伯道性騷擾女部屬。圖／聯合報系資料照片
懲戒法院前院長李伯道性騷擾女部屬。圖／聯合報系資料照片

懲戒法院前院長李伯道被控性騷擾、霸凌女部屬，遭監察院彈劾。懲戒法院認定他六度性騷女部屬，另不准女工友、女科長請假，要求處理院長宿舍噪音問題、不能漏接電話及ＬＩＮＥ訊息，成立職場霸凌，有懲戒必要，昨判李撤職，停止任用一年。

李伯道昨說，對於本案所引發的社會關注，他始終秉持專業與尊重，期待司法能發揮定紛止爭的功能，而非淪為打壓異己的工具。他的律師表示，司法不應受制於少數有心人士的刻意操作，更不應被非理性的輿論風聲所左右。

職務法庭調查，懲戒法院二○二三年三月十六日在雲林某飯店舉辦法律座談會，當天晚間九時許晚宴結束後，李伯道要求女部屬到房間，握住她的手、環抱她身體說「妳知道妳很漂亮嗎？」「我很喜歡妳」。

隔月十七日晚間六時許，李伯道要求女部屬到辦公室並交代公事，交付信函要求回去再看，信函內容提及總是規律收到該女傳來製作精美的業務活動表，「直到上星期五下班後一直收不到，突然感到很茫然，很失落，怎會如此？我怎麼那樣不珍惜，不知感謝」、「還是要講出來跟妳說聲抱歉，都應該怪我沒有好好珍惜，以後會更加珍惜，同時不再提喝茶就是了」。

案發後李伯道提前退休，傳出是因性騷女部屬，被害人提出申訴，司法院請法官評鑑委員會對李個案評鑑，監察院彈劾李，後來法評會公布評鑑決議，認為李違反法官倫理規範，情節重大，建議撤職。

此外，李被控霸凌女工友、女科長，也被監院彈劾。職務法庭併案審理，認定李性騷、霸凌女部屬，有懲戒必要，昨判撤職，停止任用一年。

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