扯爆！ 色院長李伯道性騷遭撤職 律師竟丟出照片稱被害人「神情愉悅」

懲戒法院前院長李伯道六度性騷擾女部屬並霸凌女工友、女科長，遭監察院彈劾，職務法庭今判李撤職，停止任用1年。李伯道隨後發聲明表示「尊重司法專業，對司法仍有期許」。但李伯道的律師王婉嘉也發表聲明稱「司法不應受制於少數有心人士的刻意操作，更不應被非理性的輿論風聲所左右」，還刻意公開被害人照片。

李伯道表示，對於本案所引發的社會關注，他始終秉持專業與尊重，期待司法能發揮定紛止爭的功能，而非淪為打壓異己的工具。

最令司法圈與媒體震驚的是，律師王婉嘉竟丟出李伯道與女部屬、院內員工合影的照片，聲稱「合議庭曲解審判實務，刻意忽視我方提出申訴人於雲林活動期間與李院長比鄰站立、神情愉悅之具體事證，且此事實已獲多名懲戒法院法官親見」，還說合議庭惡意將工作便箋解讀為「情書」，還配合司法高層惡意羅織事實，在未附理由的情況下，拒絕李聲請證人出庭作證。

律師還稱職務法庭「自行創設『完美被害人』標準」。

監委調查，李伯道2023年4月6日在辦公室以手機寫下女部屬小名「You're so beautiful」後向她展示，於女部屬要離去時以雙手自她身體側面強行環抱；4月12日在辦公室以手由上至下撫摸女部屬右手臂；4月17日在辦公室交付女部屬一封書箋，開頭寫她小名，結尾署名「老闆」，內容提及「突然感到很茫然，很失落，怎會如此？我怎麼那樣不珍惜，不知感謝」、「還是要講出來跟妳說聲抱歉，都應該怪我沒有好好珍惜，以後會更加珍惜，同時不再提喝茶就是了」。

職務法庭調查，懲戒法院2023年3月16日在劍湖山渡假大飯店舉辦法律座談會，該日晚上9點許晚宴結束後，竟要求女部屬到飯店房間，還握住她的手、環抱她的身體說「妳知道妳很漂亮嗎？」、「我很喜歡妳」。

李2023年4月17日晚上6時，要求女部屬到辦公室並交代公事，接著當面拿出一封信函給她，要求女部屬回去之後再看。女部屬發現這封信竟寫下「每個星期五下午即可收妳LINE來下一週的業務活動表，如果不是星期五即表示有調整上班或連續放假，無論如何總會在放假當晚收到，從有LINE業務活動表就是如此，這樣連續有二年多了，報表總是那麼精準規律送到而且製作精美，沒有例外，一切好像被視為理所當然，直到上星期五下班後一直收不到，突然感到很茫然，很失落，怎會如此？我怎麼那樣不珍惜，不知感謝。雖然星期六收到後有好些，還是要講出來跟妳說聲抱歉，都應該怪我沒有好好珍惜，以後會更加珍惜，同時不再提喝茶就是了（我怕說不清楚，還是用文字表達比較好）。老闆」

職務法庭認定李伯道共對女部屬性騷擾6次，另外不准女工友、女科長請假，且要求處理院長宿舍噪音問題、不能漏接電話及LINE訊息部分，成立職場霸凌，有懲戒必要。