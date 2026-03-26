台中獸父亂倫瞎扯「女兒自願當小三」 ！律師辯護稱：本案非道德審判

受害人示意圖。聯合報系資料照

台中1名男子擔任某協會會長雇用已成年的女兒為員工，卻利用權勢對她性交4次，犯後還辯稱「女兒自願要當小三」，其辯護人主張女子出於自由意志，還稱本案是「刑事審判，非道德審判」；法院不採信，痛斥男子罔顧倫常，犯後態度惡劣，依利用權勢性交罪判他3年，可上訴。

檢警調查，男子雇用女兒在協會上班，其經濟、物質生活仰賴其照護，卻利用自己身為父親、協會會長身分，對女兒工作因故罰錢、欠債等權勢，2024年7月至11月間在住處、旅館等地前後4度和女兒發生性行為。

台中地院審理時，男子坦承和女兒性交，但否認利用權勢，辯稱沒有強迫是女兒「自願要當小三」；其辯護律師說，女子自幼未由男子扶養，和父親往來時已是滿20歲之人，男子無濫用權勢和女兒性交，一切都是女子自由意志，還說雖與道德觀不合，但本案是「刑事審判，非道德審判。」

中院查，女子確實在父親的協會上班，女子也說，父親認為她畢業後薪水養不活自己要她去協會工作，並稱之後讓她接手協會，可以每月給她6萬元薪資，也教她做人處事道理。

中院指出，男子自稱陸續給女兒超過200萬元，另女子也稱爸爸有給她5萬元生活費、10萬元買機車，自己去隆乳花43萬元也是父親支應，爸爸還買LV皮夾、GUCCI鞋給她。

另外，男子也曾因工作問題，訓斥、責罵女兒，甚至罰款、賞巴掌，可見雙方是基於親屬與業務關係，男子有高於女兒的權勢存在；女子也證稱，爸爸要對她罰錢時，會說如果性交就能饒過她，自己也多次因不想被罰錢，而和父親發生關係。

女子還說，自己曾因前男友情傷，爸爸說會保護她，她出於信任認為父親不會害她；爸爸還對她說，和她性交都是在保護她、幫助她，因此才同意和父親性行為。

中院認為，男子罔顧人倫、道德，為逞私慾不顧父女關係，利用與女兒在協會上下監督關係與其性交，犯後一再矢口否認，態度更屬惡劣，依對受監督、照護之人利用權勢、機會性交罪判他3年。

台中1名男子和女兒性交，竟稱對方「自願當小三」，法院依利用權勢性交罪判他3年。示意圖／ingimage

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線