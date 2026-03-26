南投男警宿舍偷拍女同事洗澡！ 二審改判8月

南投縣警局張姓警員去年3月任職期間，被控拿手機偷拍女同事洗澡，分別錄了兩次，一共5個檔案，女警因此心理受創求助身心科。一審原依兩次犯行，各判3月徒刑，應執行5月，全案上訴二審後，法官審酌，女警案發後飽受精神折磨，一審量刑過輕，改各判5月徒刑，應執行8月，全案確定。

檢警調查，張姓男子在去年3月間在南投縣警局某派出所任職，同年3月19日、20日都留宿在宿舍內，19日下午張男如廁後，在共用盥洗室內發現有人沐浴，張男拿出手機伸至門板上方，發現洗澡的是女同事，但張男仍持續拍攝了3個影像檔。

同年月20日凌晨，張男如廁後欲洗澡，又發現該名女同事已在沐浴，張男又拿出手機，以相同方式偷拍2個影像檔，但此次女同事發現後，嚇得大叫，張男隨即逃逸，女警向派出所所長、分局長反映後，調閱監視器，循線查獲張男。

一審審酌，張男從警已10年，卻知法犯法，罔顧對他人隱私權之尊重，未經告訴人同意即拍攝本案性影像，使告訴人受有相當程度之精神損害，行為不當，依無故以錄影攝錄性影像罪，共2罪，各處有期徒刑3月，應執行5月，可易科15萬元。

檢方上訴台中高分院，認量刑過輕，二審審酌，女警常感到憤怒、無助，身心受創，受害至今，每每聽聞張男姓名，即倍感恐慌、痛苦，常人如廁、沐浴的日常，成為她揮之不去的惡夢，鎮日受焦慮、不安、恐懼所苦。

二審指出，女警所受的精神損害，已至需求助身心科之地步，也提出其衛生福利部南投醫院心理治療證明書佐證，足見此案對女警心理、其日常生活、工作影響洵屬重大，考量到張男迄今未與女警達成和解，未獲得女警諒解，檢方求重判有理由，改依兩次犯行分判5月，應執行8月徒刑，可易科24萬元，全案確定。