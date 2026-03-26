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法界蒙羞！ 懲戒法院前院長李伯道性騷、霸凌下屬 撤職並停用1年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

懲戒法院前院長李伯道2023年「提前退休」，事後傳出是因四度性騷擾女部屬，被害人提申訴，司法院請法官評鑑委員會對李個案評鑑，監察院率先彈劾李伯道，法評會「尾隨公布」評鑑決議，建議撤職。此外，李還霸凌女工友、女科長，也遭監院彈劾，職務法庭併案審理，今判李撤職，停止任用1年。

李伯道擔任職務法庭第二審審判長時，加重判時任職高雄市新聞局長期間與電視台女記者在辦公桌性交的總統府前發言人丁允恭撤職並停止任用3年，自己卻性騷擾女部屬，引發抨擊。

懲戒法院2023年赴雲林辦法官交流自強活動，李疑酩酊，在回酒店時強抱住落單的女部屬；女部屬逃回房間，李竟然要求她回房「聊天」。原以為李是酒後失態，但在返回工作崗位後，李卻接二連三強摟女部屬，還要求外頭的人不得進入，他甚至掏出署名「老闆」的告白信，稱讚女部屬工作能力強、很感謝，沒有「好好珍惜」。

對於太太遭長官性騷，范姓媒體人連日在臉書上公開發文，直指李的斑斑劣跡。范說，李在2023年3月間四度性騷妻子，第一次性騷或許還可藉詞自強活動酒醉，但其後三次在院長辦公室的行為再無遁詞，絕對是假藉權力對部屬實施違反個人意志的性騷擾行為，沒有半點模糊空間。

監委調查，李伯道4月6日在辦公室以手機寫下女部屬小名「You're so beautiful」後向她展示，於女部屬要離去時以雙手自她身體側面強行環抱；4月12日在辦公室以手由上至下撫摸女部屬右手臂；4月17日在辦公室交付女部屬一封書箋，開頭寫她小名，結尾署名「老闆」，內容提及「突然感到很茫然，很失落，怎會如此？我怎麼那樣不珍惜，不知感謝」、「還是要講出來跟妳說聲抱歉，都應該怪我沒有好好珍惜，以後會更加珍惜，同時不再提喝茶就是了」。

法評會認為，李伯道的行為足以認定性騷擾女部屬，他的不當言語、肢體接觸，呈現偏離職場長官與部屬間應有的分際，在一般人合理認知下，確已使女部屬感受不悅、遭到冒犯之感；再加上女部屬與李伯道間有下屬及長官的權力不對等關係，使得女部屬對李伯道的冒犯產生恐懼、害怕、生氣等負面情緒，且因害怕遭報復，無法拒絕而隱忍。法評會認為李伯道違反法官倫理規範，情節重大，建議撤職。

除了性騷案，李伯道也對女工友、女科長提出苛刻要求或任意責罵，例如當二人為處理私務請假，李就質問「有說過不要隨便請假」、「沒有人利用上班時間去掃墓，我們法院工作太輕鬆了」。當女工友及女科長未達李伯道工作要求時，李甚至說「妳頭殼是裝什麼」、「讓機關蒙羞」，監察院認定構成職場霸凌，有移送懲戒必要。

職務法庭審理後認為，李伯道確實有性騷擾，也成立職場霸凌，違反法官法、法官倫理規範，不僅損害法官職位尊嚴、人民對法官的信任，更嚴重傷害司法信譽及形象，情節重大。

李伯道始終否認違失，考量他已退優與在職工作表現，職務法庭判他撤職，並停止任用1年。換句話說，李「不得充任律師」，也不得回任法官，自始減少百分之六十的退休金、退養金。

懲戒法院前院長李伯道除性騷擾女部屬外，還霸凌女工友、女科長。圖／聯合報系資料照片
懲戒法院前院長李伯道除性騷擾女部屬外，還霸凌女工友、女科長。圖／聯合報系資料照片

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李伯道 辦公室 丁允恭

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