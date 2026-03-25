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台東國小教師利用信任關係猥褻女童 判刑6月不得緩刑

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東一名張姓國小教師，利用師生之間的信任關係，藉口載送學生，將一名未滿14歲的女童帶往山區偏僻林道，並在車內對其做出猥褻行為。近日經法院審結後，依對未滿14歲女子為猥褻行為罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金，並未准予緩刑。

判決書指出，張師於112學年度在某國小任教。113年2月間，他駕車載著一名六年級女學生外出，途中將車輛停至山區林道，並移至後座與女童近距離接觸，期間出現多項不當肢體行為，甚至試圖親吻。女童因畏懼師長權威，未敢強烈反抗，只能閃避應對，事後返家情緒崩潰，向家人說出經過，案情因此曝光。

檢警調查發現，張男與女童平日互動已明顯逾越師生分際。相關通訊內容顯示，他曾多次傳送帶有情感暗示的訊息，並以親暱稱呼與女童聯繫，亦曾贈送物品給對方。校方調查亦指出，張男的行為已呈現不當依附關係，顯示其對師生角色的認知出現偏差。

此外，張男甚至曾向女童家人傳訊，內容涉及對其人際交往的看法，引發外界質疑其行為界線。整體跡象顯示，雙方關係早已偏離正常師生互動。

法院審理時指出，張男身為教師，理應維護學生身心安全，卻利用未成年學生心智尚未成熟與對師長的信任，進行不當行為，情節難認輕微。張男於偵查初期否認犯行，辯稱出於關心與教育動機，直到審理過程中才坦承不法。

法官審酌其最終認罪態度，予以量刑考量，但考量女童及家屬至今仍承受極大心理壓力，且雙方未能達成和解，認為不適合宣告緩刑，最終判處6個月徒刑，得易科罰金。

※聯合報關心你：遇到家暴、性侵犯、猥褻事件，請打113保護專線。

台東一名張姓國小教師，對女學童做出猥褻行為，案件經法院審理後，判處有期徒刑6個月，得易科罰金，並未准予緩刑。本報資料照片
台東一名張姓國小教師，對女學童做出猥褻行為，案件經法院審理後，判處有期徒刑6個月，得易科罰金，並未准予緩刑。本報資料照片

學生 教師 依附關係

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