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側錄台中公園性工作者還調侃「茶溫燙」 網紅博流量違反個資法判刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

蕭姓、廖姓及江姓男子在IG、抖音經營頻道，3人到台中公園附近拍攝性工作者影片，隨機找女子攀談詢價，過程卻未徵得其同意就側錄並上傳，網友戲謔稱「茶溫有點燙」，其等還附和說「超級燙」、「這麼老還1300」，法院以3人為博流量侵害女子權利，依違反個資法各判4月，可上訴。

檢警調查，蕭男、廖男及江男在IG、抖音共同經營頻道，由蕭、廖擔任影片角色、江負責拍攝，3人2025年5月8日到台中公園附近街區拍影片稱「等一下帶你來鬆一下」、「要帶我去哪裡鬆」，暗指要取材性工作者。

當天下午3人隨機選定1名女子上前詢問性交易價格，卻沒經過她同意就由江在遠處拍攝，包括女子容貌、聲音還有提到自己職業等，事後3人將影片剪輯上傳社群，指摘涉及私德而和公共利益無關之事，足以貶損女子名譽，經對方發現提告。

檢方訊時，蕭辯稱原想採訪性工作者，只是想拍當地風俗，採訪完本要知會對方，但聽到警察吹哨驅趕就離開，廖表示邊是台中公園附近，看到路邊滿多站著的女生才過去問，江則說影片主題是找性工作者，就去拍了。

檢方指出，3人拍到女子容貌、聲音再結合她從事性工作，足以辨識身分，其等事前就拍好介紹橋段，顯見早有此企畫而非偶然訪問，加上江在遠處拍攝，顯有刻意隱瞞取材一事。

檢方也說，3人將影片上傳後，有網友留言「茶溫有點燙」、「這隻%數也太高了吧」、「這麼老還1300」，蕭等沒善意回應，還附和稱「超級燙」、「太高」、「這麼老還1300」，可認定他們是純為頻道流量，主觀上有惡意。

檢方認為，3人非偶然拍到女子，而是有意取材且規避她同意，客觀上也「非合理使用」，不能因影片是在公共場所拍攝，就可脫免罪責，加上性工作者在我國非大眾普遍接納，社會存有負面刻板印象，蕭等行為足以貶損女子名譽，偵結依非法利用個人資料罪嫌起訴3人。

台中地院也直言，3人為博取流向，非法利用女子個資，侵害其資訊自決權、隱私權及名譽權，考量其等最終坦承，但至今未能和解非法利用個人資料罪判3人各4月徒刑，均得易科罰金。

台中公園湖心亭。圖／台中市政府提供
台中公園湖心亭。圖／台中市政府提供

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